Ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra egy tiszás aktivista

Sokkoló tartalmak jelentek meg egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban. A bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Az ügy a Magyar Nemzet cikke szerint különösen súlyos annak fényében, hogy az érintett közösség tagjai között – mások mellett – ott van Petrovszki Krisztián is, aki a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője.

Az Orbán Viktor megölésére biztató bejegyzés

Fotó: Tűzfalcsoport

Orbán Viktor likvidálására ukrán mesterlövészt hozatna egy tiszás vállalkozó

A beszámolók szerint a csoportban két hete egy olyan bejegyzés jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére. A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok. A Tűzfalcsoport által közzétett képernyőfotók szerint több kommentelő nyíltan erőszakra utaló, sokszor kifejezetten durva és vállalhatatlan megjegyzéseket tett.