Aba-Horváth: a Tisza Párt sajtófőnökének náci karlendítéséről - Ne engedjük, hogy visszatérjen a történelem legborzalmasabb időszaka
Ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra egy tiszás aktivista
Sokkoló tartalmak jelentek meg egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban. A bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Az ügy a Magyar Nemzet cikke szerint különösen súlyos annak fényében, hogy az érintett közösség tagjai között – mások mellett – ott van Petrovszki Krisztián is, aki a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője.
Orbán Viktor likvidálására ukrán mesterlövészt hozatna egy tiszás vállalkozó
A beszámolók szerint a csoportban két hete egy olyan bejegyzés jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére. A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok. A Tűzfalcsoport által közzétett képernyőfotók szerint több kommentelő nyíltan erőszakra utaló, sokszor kifejezetten durva és vállalhatatlan megjegyzéseket tett.
- „Húzd meg a ravaszt. Jó az irányzék.”
- „A gömb, alsó része, közepe! Így tanultam! Pont.”
- „Mint a dúvadat.”
A miniszterelnök halálát és kivégzését emlegető kommentek közül különösen kirívó Sz. László hozzászólása, amelyben a tiszás vállalkozó ukrán mesterlövész bevetéséről írt Orbán Viktor ellen.
A történtek kapcsán felmerül a kérdés: valóban ez lenne az a „szeretetország”, amelyről a Tisza Párt beszél? Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen hangnem uralkodik Magyar Péterék közösségében.
Nyitókép: Tűzfalcsoport
