Ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra egy tiszás aktivista

Durva, erőszakos hangvételű kommentek lepték el egy Tisza Pártot támogató Facebook csoport bejegyzését. Orbán Viktor halálát és kivégzését kilátásba helyező kommentek közül kiemelkedik Sz.László hozzászólása, amelyben a tiszás vállakozó ukrán mesterlövészt küldene a miniszterelnökre.
2026. március 22., vasárnap 12:11
Sokkoló tartalmak jelentek meg egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban. A bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Az ügy a Magyar Nemzet cikke szerint különösen súlyos annak fényében, hogy az érintett közösség tagjai között – mások mellett – ott van Petrovszki Krisztián is, aki a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője.

Az Orbán Viktor megölésére biztató bejegyzés
Orbán Viktor likvidálására ukrán mesterlövészt hozatna egy tiszás vállalkozó

A beszámolók szerint a csoportban két hete egy olyan bejegyzés jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére. A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok. A Tűzfalcsoport által közzétett képernyőfotók szerint több kommentelő nyíltan erőszakra utaló, sokszor kifejezetten durva és vállalhatatlan megjegyzéseket tett.

  • „Húzd meg a ravaszt. Jó az irányzék.”
  • „A gömb, alsó része, közepe! Így tanultam! Pont.”
  • „Mint a dúvadat.”

A miniszterelnök halálát és kivégzését emlegető kommentek közül különösen kirívó Sz. László hozzászólása, amelyben a tiszás vállalkozó ukrán mesterlövész bevetéséről írt Orbán Viktor ellen.

A tiszás vállalkozó ukrán mesterlövésszel végeztetné ki a magyar miniszterelnököt
A történtek kapcsán felmerül a kérdés: valóban ez lenne az a „szeretetország”, amelyről a Tisza Párt beszél? Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen hangnem uralkodik Magyar Péterék közösségében.

