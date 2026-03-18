Magyar Péter az összeomlás szélén, egyre nagyobb őrültségekkel traktálja a híveit

Nehéz napokat él meg Magyar Péter, akinek az idegrendszere jól láthatóan akkor adta fel végleg a harcot, miután világossá vált számára, mekkora tömeg vett részt a központi nemzeti ünnepségen a Kossuth téren, ahol az Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hallgató tömeg nem fért el. Pechére a kormányfő azóta országjárásba is kezdett, így a Tisza Párt elnöke a kampány utolsó heteit most annak szenteli, hogy híveinek arról beszéljen:

szerinte a Fidesz zöldséggel vesztegeti meg a szavazókat, Orbán Viktorra pedig csak a bértapsolók és az ázsiai statiszták kíváncsiak.

Magyar Péter az egyik videójában arra is kitért, hogy Orbán Viktor országjárásának egri állomásán például a színpad a tér felét elfoglalta, emiatt az a kevés ember is soknak tűnt. A Tisza elnök különös okfejtésére Deák Daniel úgy reagált, ő maga személyesen is ott volt a rendezvényen, és szinte nem is volt színpad, inkább egy dobogó nagyságú fellépőn tartotta meg beszédét a miniszterelnök.

– Ez a dobogó három-négy métert foglalt el a térből, és ahogy a felvételekből is látszik, megtelt a Dobó tér, kifejezetten sokan kíváncsiak voltak Orbán Viktorra – fűzte hozzá a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint Magyar Péter azért jön az újabb és újabb hazugságokkal, mert zavarja, hogy Orbán Viktor országjárása sikeres. Megjegyezte, a Tisza elnökének egója nyilvánvalóan sérült, amikor rádöbbent, az egri tiszás rendezvény helyszíne hiába volt sokkal kisebb, és még így sem volt telt ház.