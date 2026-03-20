Szentendrén várja az embereket Orbán Viktor, folytatódik az országjárás

A miniszterelnök hétfőn Kaposvárra, kedden Egerbe, szerdán pedig Dunaújvárosba látogatott, és mindhárom városban hatalmas tömeg fogadta. Este Szentendrén folytatódik Orbán Viktor országjárása, a kormányfő 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre. A kampánykörút újabb állomására a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki az uniós csúcsról érkezik.

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt beszélt Dunaújvárosban

Orbán Viktor: Legyünk ott minél többen

Az országjárás első három helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök többek között részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.