2026. március 20. péntek, Klaudia
Szentendrén várja az embereket Orbán Viktor, folytatódik az országjárás

Kaposvár, Eger és Dunaújváros után Szentendrére látogat a miniszterelnök. Ezúttal is nagy érdeklődésre számíthat Orbán Viktor, aki hétvégén és jövő héten is folytatja országjárását. A kormányfő a korábbi beszédeiben részletezte a választások tétjét, és leszögezte, hogy győzni fognak április 12-én.
2026. március 20., péntek 13:59
A miniszterelnök hétfőn Kaposvárra, kedden Egerbe, szerdán pedig Dunaújvárosba látogatott, és mindhárom városban hatalmas tömeg fogadta. Este Szentendrén folytatódik Orbán Viktor országjárása, a kormányfő 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre. A kampánykörút újabb állomására a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki az uniós csúcsról érkezik.

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt beszélt Dunaújvárosban
Fotó:  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Legyünk ott minél többen

Az országjárás első három helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök többek között részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is. 

Ma este már újra itthon. Nincs megállás, találkozzunk Szentendrén 18:00 órakor a Fő téren. Legyünk ott minél többen!

– írta Orbán Viktor.

A kormányfő körútja szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik. Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában. A miniszterelnök jövő héten újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.

Az országjárás következő helyszínei

A héten még három városba látogat el a miniszterelnök az országjárása során, a helyszínek:

  • Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér.
  • Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér.
  • Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ.

A jövő héten tervezett helyszínek

  • március 23-án Kecskemétre,
  • március 24-én Nagykanizsára,
  • március 25-én Esztergomba,
  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

