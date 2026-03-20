Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük. A második csata április 12-én lesz
Szentendrén várja az embereket Orbán Viktor, folytatódik az országjárás
A miniszterelnök hétfőn Kaposvárra, kedden Egerbe, szerdán pedig Dunaújvárosba látogatott, és mindhárom városban hatalmas tömeg fogadta. Este Szentendrén folytatódik Orbán Viktor országjárása, a kormányfő 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre. A kampánykörút újabb állomására a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki az uniós csúcsról érkezik.
Orbán Viktor: Legyünk ott minél többen
Az országjárás első három helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök többek között részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.
Ma este már újra itthon. Nincs megállás, találkozzunk Szentendrén 18:00 órakor a Fő téren. Legyünk ott minél többen!
– írta Orbán Viktor.
A kormányfő körútja szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik. Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában. A miniszterelnök jövő héten újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.
Az országjárás következő helyszínei
A héten még három városba látogat el a miniszterelnök az országjárása során, a helyszínek:
- Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér.
- Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér.
- Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ.
A jövő héten tervezett helyszínek
- március 23-án Kecskemétre,
- március 24-én Nagykanizsára,
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára látogat.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
