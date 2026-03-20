Egyre idegesebb az ukránpárti sajtó, nem áll jól Zelenszkij jelöltjének a szénája - Videó

Elítélem a Tisza Párt politikáját, én azért jövök el ide Isaszegre, hogy meggyőzzem az embereket arról, hogy ne szavazzanak egy ukránpárti politikai erőre

– jelentette ki Orbán Balázs, amikor baloldali újságírók arról kérdezték isaszegi fórumán, hogy ki feszítette ki az ukrán zászlót Magyar Péter március 15-i rendezvényén.

– A Városházára ki feszítette ki az ukrán zászlót? A tiszás politikusok beülnek az Európai Parlamentbe ukrán zászlós pólóval, és az ukránpárti politikusok velük vonulnak a meneten – emlékeztetett a Fidesz kampányfőnöke.

Az ukránpárti politikától elhatárolódom, Magyarországnak nincs szüksége ukránpárti politikára. Az a politikai erő, amit önök képviselnek, és ahonnan a pénzüket kapják, az Európai Bizottság lóvéját, Eastern Front Initiative, külföldi támogatást kapnak az ukránpárti politika képviseléséért

– közölte Orbán Balázs.