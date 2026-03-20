Szentendrén várja az embereket Orbán Viktor, folytatódik az országjárás
Egyre idegesebb az ukránpárti sajtó, nem áll jól Zelenszkij jelöltjének a szénája - Videó
Elítélem a Tisza Párt politikáját, én azért jövök el ide Isaszegre, hogy meggyőzzem az embereket arról, hogy ne szavazzanak egy ukránpárti politikai erőre
– jelentette ki Orbán Balázs, amikor baloldali újságírók arról kérdezték isaszegi fórumán, hogy ki feszítette ki az ukrán zászlót Magyar Péter március 15-i rendezvényén.
– A Városházára ki feszítette ki az ukrán zászlót? A tiszás politikusok beülnek az Európai Parlamentbe ukrán zászlós pólóval, és az ukránpárti politikusok velük vonulnak a meneten – emlékeztetett a Fidesz kampányfőnöke.
Az ukránpárti politikától elhatárolódom, Magyarországnak nincs szüksége ukránpárti politikára. Az a politikai erő, amit önök képviselnek, és ahonnan a pénzüket kapják, az Európai Bizottság lóvéját, Eastern Front Initiative, külföldi támogatást kapnak az ukránpárti politika képviseléséért
– közölte Orbán Balázs.
– Külföldről finanszírozzák magukat, és azért kapnak pénzt, hogy a háborús propagandát képviseljék, de a Tisza Párt is ugyanonnan kapja a lóvét, mint a baloldali újságírók – emlékeztetett. Azt javasolta: tegyék fel a Tisza Pártnak is azt a kérdést, ha valóban nem ukránpártiak, miért viselik magukon Ukrajna színeit az EP-ben vagy szavaznak minden alkalommal Magyarország érdekei helyett az ukrán érdekekre.
Egyben megjegyezte, hogy a kampány véghajrájában, utolsó heteiben érti, miért feszült a baloldali, ukránpárti sajtó.
Nem áll jól Zelenszkij jelöltjének a szénája
– mutatott rá Orbán Balázs.
Nyitókép: MTI
