Nevetséges kérdésekkel támadták le Orbán Balázst a balos újságírók – videó

Orbán Balázst valamilyen – látszólag számára is – érthetetlen okokból az ukránpárti politikáról kérdezték ellenzéki portálok újságírói. Nem szokatlan módon ezúttal is teljes káosz és összefüggéstelenség uralta a riporterek kérdéseit, Orbán Balázs mégis türelmesen válaszolt – már amikor hagyták szóhoz jutni.

Orbán Balázst megrohamozták a balos újságírók

Arra voltak kíváncsiak, mit gondol az ukránpárti politikáról, azonban Orbán Balázs elmondta: elhatárolódik minden hasonló akciótól, és semmi köze hozzá. Az újságírók egymás szavába, idegesen kérdezték a politikust olyan témákban, amelyek távol állnak a Fidesz nézeteitől.