Kristersson: Soha nem látott támadás érte Orbánt Viktort az EU-csúcson

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az Európai Tanács ülését követően adott doorstep-interjújában a következő, Magyarországot érintő kijelentéseket fogalmazott meg. „Rendkívül kemény bírálat hangzott el. Úgy fogalmaznék, hogy gyakorlatilag mindenki súlyos kritikával illette Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét.

Makacsul kitart amellett, hogy nem hajlandó elfogadni a döntést, amit már egyszer meghoztunk. Nem járul hozzá a kifizetésekhez addig, amíg egy bizonyos olajvezeték javítása meg nem történik, és azon újra el nem indul az olajszállítás. A bírálatok nagyon-nagyon élesek voltak, és az a hangulat uralkodott, hogy ez a helyzet így nem folytatódhat” – idézte az Aftonablet.

Magyarország blokkol, és egyáltalán nem mutat elmozdulást. Teljesen rögzült abban az álláspontban, hogy amíg nem folyik olaj a vezetékben, addig semmilyen kifizetéshez nem járul hozzá. Rendkívül kemény kritikák hangzottak el. Ilyen éles bírálatokat még soha nem hallottam. Egyrészt a szakpolitikai kérdés kapcsán, másrészt pedig amiatt, hogy nem lehet megbízni azokban a döntésekben, amelyeket közösen már meghoztunk. Többen is azt mondták odabent – olyanok is, akik nálam régebb óta vesznek részt (az Európai Tanács ülésein) –, hogy ilyesmi még soha nem fordult elő. Ez Ukrajnával szembeni árulás.

– fogalmazott a svéd miniszterelnök.

Hozzátette: „Ezt követően Zelenszkij is videón jelentkezett be. (…) A pénz azonban el fog jutni oda, legfeljebb késéssel. Most megkezdődik a vezeték javítása. Hogy ez mennyi ideig tart, azt nem tudjuk. Ugyanakkor feltételezhető, hogy ezt követően Magyarország tartani fogja a szavát. Az a kérdés is felvethető, hogy ez hosszabb távon hová vezet.