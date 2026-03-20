Orbán Viktor: Megharcoltuk, amit megkövetelt a haza + videó

„Az első meccset én megnyertem, a másodikat a választópolgároknak kell megnyerni 12-én, mert hogyha ukránbarát kormányt választanak, akkor örökre elvész az olcsó orosz energia, soha többet nem fogják megindítani a Barátság kőolajvezetéket. Ha nemzeti kormány marad, végigvisszük ezt a csatát, és Magyarországon meg lesz a rezsicsökkentés is, és nem engedjük, hogy az árak elszabaduljanak” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az energiapiaci helyzet változása miatt a hazai helyzetet is áttekintik az Energiabiztonsági Tanács ülésén.

Míg itt voltunk Brüsszelben, a világon a helyzet radikálisan megváltozott azzal, hogy kilőtték a katari gáztermelés tekintélyes részét és ez 4-5 év, amíg helyreállítják. Teljesen új helyzet van a világpiacon. Mit kell tenni Magyarországon, erről beszélünk ma az Energiabiztonsági Tanács ülésén, aztán Gazdasági Főtanács, ahol mindennek a pénzügyi következményeit nézzük át, utána irány Szentendre, választási gyűlés, utána lezárjuk a napot a kampánystábbal és megnyitjuk a holnapit, hát így néz ki a mai nap.



