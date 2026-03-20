Szentendrén várja az embereket Orbán Viktor, folytatódik az országjárás
Már nem is titkolják: a Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus Budapesten kampányol a Tisza mellett (VIDEÓ)
„Ők mind a változásban bíznak Magyarországon.
Abban bíznak, hogy jó irányba halad majd Magyarországon. Ez a választás egyedülálló lesz az elmúlt 20-30 évben”
– mondta a március 15-i Tisza-meneten ukrán nyelvű videós bejelentkezésében Petrovszka Viktória, az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke, aki emellett a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője és a pénzügyi bizottság tagja.
Zelenszkij kitüntette nem sokkal a Tisza-menet előtt
Az ukrán nemzetiségi politikusnak az Egység egyesület elnökeként kifejtett tevékenységét
nem sokkal a Tisza-meneten való részvétele előtt, március elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéssel ismerte el.
Petrovszka tavaly márciusban
azzal a Civil Bázissal közösen szervezett szolidaritási menetet Méltóságot és békét Ukrajnának! címmel, amely többek között a 2023-as pedagógustüntetések egy részét is szervezte.
A meneten Sándor Fegyir ukrán nagykövet is részt vett.
A Facebook-eseményben azt írták, azért szerveznek szolidaritási menetet, „mert létezik egy gyűlölködés nélküli, európai Magyarország.” Érdekesség, hogy motivációik között azt is felsorolták, hogy békét akarnak, elutasítanak minden agressziót és „mert féltjük gyerekeink jövőjét az erőszaktól.” Ezek pontosan azok a gondolatok, melyekért a Tisza Pártot támogató média oroszpártinak és riogatónak nevezi a magyar miniszterelnököt.
Elismerte: a Tisza győzelme Ukrajna érdeke
Petrovszka Viktória abba a tiszás kampányba is beszállt, amely arról győzködi a többi baloldali indulót, hogy álljanak félre Magyar Péterék útjából.
Nemrég ugyanis megosztotta a momentumos Tompos Márton bejegyzését, amelyen a parlamenti képviselő azt írja: „Kedves egyéni mandátummal rendelkező képviselőtársaim! Nem tudtok nyerni. Én is tudom, ti is tudjátok, a választók is tudják. (...)
Rajtatok is múlhat az, hogy a hazánk le tudja-e dobni magáról ezt a rendszert.
(...) Vegyetek példát Jámbor Andrásról, vagy éppen a Momentumról. A tét hatalmas! Még lehet méltósággal távozni és egy új fejezetet nyitni.”
Tompos szavait Petrovszka úgy kommentálta: „a haza érdeke fontosabb, mint a székem...
Őszinte és önfeláldozó hangvétel.
Remélem, a megszólított képviselők is felismerik a pillanat súlyát.
Külön köszönöm neked Márton Tompos és a Momentumnak, hogy
a legnehezebb időkben is kiálltak Ukrajna mellett és az igazság oldalán maradtak.”
Azt tehát a Zelenszkij által kitüntetett ukrán nemzetiségi politikus is elismeri, hogy félreállni a Tisza útjából és Magyar Péterék győzelmét segíteni egyenlő az Ukrajna melletti kiállással.
