A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik

Halad tovább a kormányfő országjárása, szerdán Dunaújvárosba látogatott, ahol 18:30-tól a Dózsa György téren újra hatalmas tömeg előtt állt színpadra a kormánypártok helyi politikusaival együtt. Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak, majd ugyanez folytatódott Dunaújvárosban is.

Orbán Viktor úgy látja, a kormánypártoknak áll a zászló

Az országjárás első három helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök többek között részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is. A választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak és nem vártak rá.