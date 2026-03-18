Kaposvár és Eger is a béke és Orbán Viktor mellett áll, most Dunaújvároson a sor

Halad tovább a kormányfő országjárása, szerdán Dunaújvárosba látogat, ahol 18:30-tól a Dózsa György téren áll színpadra a kormánypártok helyi politikusaival. Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetgen voltak rá kíváncsiak. A kaposvári és az egri rendezvények sikere után várhatóan Dunaújvárosban is nagy siker lesz az országjárás.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án.

Orbán Viktor úgy látja, a kormánypártoknak áll a zászló

Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök a kaposvári Kossuth téren részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.