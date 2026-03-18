Kaposvár és Eger is a béke és Orbán Viktor mellett áll, most Dunaújvároson a sor
Halad tovább a kormányfő országjárása, szerdán Dunaújvárosba látogat, ahol 18:30-tól a Dózsa György téren áll színpadra a kormánypártok helyi politikusaival. Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetgen voltak rá kíváncsiak. A kaposvári és az egri rendezvények sikere után várhatóan Dunaújvárosban is nagy siker lesz az országjárás.
Orbán Viktor úgy látja, a kormánypártoknak áll a zászló
Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök a kaposvári Kossuth téren részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.
A választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben.
Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor elmondta azt is, hogy csütörtökön miniszterelnöki csúcs lesz Brüsszelben, Magyarország pedig akkor tud kitartani a nyomással szemben, ha lesz nemzeti összefogás. A terv világos. Olyan kormányt akarnak a mostani helyébe ültetni, amelyik teljesíti Brüsszel, Ukrajna követelését – vélekedett.
A zászló nekünk áll. Ezt a választást meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni
– emelte ki a kormányfő.
A nemzetközi nagytőke választást akar nyerni
Kedden Egerben folytatódott Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök a Dobó téren találkozott a támogatóival. A kormányfő a hatalmas tömegnek elmondta, hogy szeret Egerbe jönni, ha pedig itt találkoznak, abból általában győzelem szokott kikerekedni.
Eger városa a győzelem szimbóluma, és győzni fogunk az április 12-i választáson
– húzta alá.
Ahogy Kaposváron, úgy Egerben is részletesen beszélt a miniszterelnök a háború jelentette veszélyről. Úgy véli, ha nyomás van, akkor tudni kell nemet mondani. Olyan kormányt kell választani, ami már bizonyított, és tud nemet mondani. Elmondta, a történelem során számtalanszor előfordult, hogy a magyarok ki akartak maradni a háborúból, de a vezetők alkalmatlansága miatt nem sikerült nekik. A miniszterelnök az elmúlt másfél évtized eredményeire is kitért, majd megjegyezte, hogy
- olyan adórendszert vezettek be, amivel a nagy nemzetközi vállalatoknak az extraprofit egy részét be kell fizetnie a magyar költségvetésbe,
- az elmúlt 15 évben a nagy nemzetközi cégektől 15 ezermilliárd forintot vett el és adott oda a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és dolgozóknak.
A nemzetközi nagytőke arra készül, hogy megnyerje a választást, és visszaszerezzék azt a pénzt, amit a magyar embereknek adtunk
– fogalmazott orbán Viktor, aki jelezte, nem fogják engedni, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz olajról, amit a Mol hoz be, hogy helyette a Shell drága üzemanyagát kelljen választani.
Nem adjuk oda a nagy nemzeti cégeinket a nyugati cégeknek. Akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll
– tette hozzá.
Az országjárás következő helyszínei
Dunaújváros után a héten még három városba látogat el a miniszterelnök az országjárása során, a helyszínek:
- Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér.
- Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér.
- Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
