Gulyás Gergely feljelenti a Tiszát hazugságkampány miatt

Megtévesztő felhívás terjed a közösségi médiában, amely érvénytelen voksolásra buzdít, mondván, a listás szavazólapon a Fideszre és a Mi Hazánkra egyszerre kell ikszelni, mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem. Gulyás Gergely a közösségi oldalán jelezte, hogy a legújabb tiszás hazugságkampány miatt feljelentést tett.
2026. március 20., péntek 17:06
Feljelentést tettem a legújabb tiszás hazugságkampány miatt – jelentette be a közösségi oldalán a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ugyanis észre vette, hogy a közösségi médiában olyan felhívás terjed, amely arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre a Fideszre és a Mi Hazánkra adjanak le voksot. Ez hazugság! – szögezte le a tárcavezető.

Gulyás Gergely szerint az ötletgazda Tisza Párt ezzel a felhívással bűncselekményt követett el
Fotó: Gulyás Gergely Facebook-oldala

Gulyás Gergely szerint ez választási csalásnak minősül

Ez valójában érvénytelen szavazat, az erre való felhívás bűncselekmény, választási csalás – hívta fel a jelentette ki a miniszter. Hozzátette: a hasonló eseteket jelenteni kell és a terjesztői ellen feljelentést tenni. A Büntető törvénykönyv szerint, aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik, 

  • bűntettet követ el, 
  • három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Ezért aki hasonló felhívást lát, a Facebookon jelentse a jogsértő tartalmat, és tegyen feljelentést a bejegyzés terjesztői ellen – kérte Gulyás Gergely, aki hozzátette, senki ne hagyja magát megtéveszteni: a szavazólapon is szerepel, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet! 

Csak a Fidesz–KDNP!

– közölte a kancelláriaminiszter.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

