Gulyás Gergely feljelenti a Tiszát hazugságkampány miatt

Feljelentést tettem a legújabb tiszás hazugságkampány miatt – jelentette be a közösségi oldalán a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ugyanis észre vette, hogy a közösségi médiában olyan felhívás terjed, amely arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre a Fideszre és a Mi Hazánkra adjanak le voksot. Ez hazugság! – szögezte le a tárcavezető.

Gulyás Gergely szerint az ötletgazda Tisza Párt ezzel a felhívással bűncselekményt követett el

Gulyás Gergely szerint ez választási csalásnak minősül

Ez valójában érvénytelen szavazat, az erre való felhívás bűncselekmény, választási csalás – hívta fel a jelentette ki a miniszter. Hozzátette: a hasonló eseteket jelenteni kell és a terjesztői ellen feljelentést tenni. A Büntető törvénykönyv szerint, aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik,