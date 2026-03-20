Orbán Viktor lefektette a szabályokat: Magyarországgal nem érdemes kötözködni
Gulyás Gergely feljelenti a Tiszát hazugságkampány miatt
Feljelentést tettem a legújabb tiszás hazugságkampány miatt – jelentette be a közösségi oldalán a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ugyanis észre vette, hogy a közösségi médiában olyan felhívás terjed, amely arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre a Fideszre és a Mi Hazánkra adjanak le voksot. Ez hazugság! – szögezte le a tárcavezető.
Gulyás Gergely szerint ez választási csalásnak minősül
Ez valójában érvénytelen szavazat, az erre való felhívás bűncselekmény, választási csalás – hívta fel a jelentette ki a miniszter. Hozzátette: a hasonló eseteket jelenteni kell és a terjesztői ellen feljelentést tenni. A Büntető törvénykönyv szerint, aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik,
- bűntettet követ el,
- három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Ezért aki hasonló felhívást lát, a Facebookon jelentse a jogsértő tartalmat, és tegyen feljelentést a bejegyzés terjesztői ellen – kérte Gulyás Gergely, aki hozzátette, senki ne hagyja magát megtéveszteni: a szavazólapon is szerepel, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet!
Csak a Fidesz–KDNP!
– közölte a kancelláriaminiszter.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba
