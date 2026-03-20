Orbán Viktor lefektette a szabályokat: Magyarországgal nem érdemes kötözködni

Magyarországnak Ukrajna olajblokádjának letörésére nem csak a 90 milliárd eurós hitel blokkolása van a kezében. Nekünk vannak más eszközeink is – jelentette ki Orbán Viktor az uniós csúcsot követően tartott sajtótájékoztatón.

– Ukrajna villamosenergia-ellátásának 40 százaléka Magyarországon keresztül érkezik, ahhoz még hozzá sem nyúltunk.