Orbán Viktor lefektette a szabályokat: Magyarországgal nem érdemes kötözködni

Orbán Viktor lefektette a szabályokat: Magyarországgal nem érdemes kötözködni
Számos ütőkártya van Magyarország kezében Brüsszellel szemben az ukrán olajblokád letörésére – jelentette ki a miniszterelnök az uniós csúcs után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor a Friedrich Merz nevével fémjelzett német vezetésnek is üzent: elszámították magukat, ha azt gondolják, hogy Magyarország meghátrál ebben a kérdésben.
2026. március 20., péntek 17:05
Magyarországnak Ukrajna olajblokádjának letörésére nem csak a 90 milliárd eurós hitel blokkolása van a kezében. Nekünk vannak más eszközeink is – jelentette ki Orbán Viktor az uniós csúcsot követően tartott sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor: Rengeteg ütőkártyánk van 

– Ukrajna villamosenergia-ellátásának 40 százaléka Magyarországon keresztül érkezik, ahhoz még hozzá sem nyúltunk. 

Folyamatosan új szankciós csomagokat akarnak bevezetni, ami egyhangúságot igényel. Majd nem adjuk meg. 

Hasonlóképpen, a következő hétéves költségvetésben Ukrajnának pénzt akarnak adni. Majd nem hagyjuk jóvá. Szóval azt akarom mondani, hogy rengeteg kártya van a kezünkben. Tehát szerintem nem érdemes kötözködni Magyarországgal. Ez egy félreértés. Azt gondolják, hogy ha Berlinből egy hangosat bömböl az oroszlán, akkor majd megijednek a bárányok. Lehet, hogy vannak bárányok, akik megijednek, de Magyarországon speciel vad bárányok laknak, azok nem szoktak ettől megijedni. Szóval jobb ezt abbahagyni – fejtette ki a miniszterelnök a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban.

