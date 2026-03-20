Gulyás Gergely feljelenti a Tiszát hazugságkampány miatt
Orbán Viktor lefektette a szabályokat: Magyarországgal nem érdemes kötözködni
Magyarországnak Ukrajna olajblokádjának letörésére nem csak a 90 milliárd eurós hitel blokkolása van a kezében. Nekünk vannak más eszközeink is – jelentette ki Orbán Viktor az uniós csúcsot követően tartott sajtótájékoztatón.
Orbán Viktor: Rengeteg ütőkártyánk van
– Ukrajna villamosenergia-ellátásának 40 százaléka Magyarországon keresztül érkezik, ahhoz még hozzá sem nyúltunk.
Folyamatosan új szankciós csomagokat akarnak bevezetni, ami egyhangúságot igényel. Majd nem adjuk meg.
Hasonlóképpen, a következő hétéves költségvetésben Ukrajnának pénzt akarnak adni. Majd nem hagyjuk jóvá. Szóval azt akarom mondani, hogy rengeteg kártya van a kezünkben. Tehát szerintem nem érdemes kötözködni Magyarországgal. Ez egy félreértés. Azt gondolják, hogy ha Berlinből egy hangosat bömböl az oroszlán, akkor majd megijednek a bárányok. Lehet, hogy vannak bárányok, akik megijednek, de Magyarországon speciel vad bárányok laknak, azok nem szoktak ettől megijedni. Szóval jobb ezt abbahagyni – fejtette ki a miniszterelnök a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
