Orbán Viktor: Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket!
Kocsis Máté: A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amelyen jellemzően az ukrán állam nyer
„A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amin jellemzően az ukrán állam nyer. Mindazt, amit tudunk a Tisza programjáról, azt vagy kikotyogták, vagy a szemünk előtt zajlik. Kikotyogták, hogy megszüntetnék a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Azt is kikotyogták, hogy eltörölnék brüsszeli kérésre a rezsicsökkentést. A szakértőik azt is kikotyogták, hogy adókat emelnének” – fogalmazott Kocsis Máté Szentendrén , Orbán Viktor országjárásán.
A Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert parodizálva azt mondta: köszönti az egy kiló hagymáért jött ázsiai vendégmunkásokból álló tömeget. A politikus emlékeztetett: a Tisza egyik jelöltje elismerte, hogy füvet termeszt, egy másik „Oroszházának” nevezte Orosházát, Ruszin-Szendi Romulusz pedig hét fekvőtámasszal próbálta bizonyítani rátermettségét.
Az ukránok megállapodtak a Tiszával
A politikus kifejtette, az ukránok megállapodtak a Tiszával, hogy a párt mindent teljesíteni fog, ami Ukrajnának fontos.
Az uniós tagságot, és akár a katonai segítségnyújtást is.
Hozzátette: az orosz olajról való leválás a Tisza Párt programja. Ha ez bekövetkezne, azt mindenki megérezné. Ehelyett a Fidesz Vitályos Esztert kínálja képviselőnek, aki több mint 20 éve szolgálja a helyieket.
A szentendreieknek olyan politikusoknak van szüksége, akik tudnak nemet mondani Brüsszelnek és Ukrajnának
– mondta Kocsis Máté, majd azt javasolta: ne higgyék el, hogy a fiatalok nincsenek velünk. Úgy fogalmazott: kétségtelen, hogy egyes fiatalok kritikusan állnak a hatalomhoz, s azt is hozzátette, ők maguk is azok voltak. De nem kívánja egyetlen kormánykritikus fiatalnak sem, hogy baloldali kormány alatt kelljen fiatalnak lennie.
A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amelyen jellemzően az ukrán állam nyer
– mutatott rá Kocsis Máté.
A magyar ember számára a legerősebb kötelék
Orbán Viktor országjárása szentendrei állomásának kezdetén Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője elmondta: ma eljött az a világ, amelytől a nagy elődeink tartottak. Egy világ, amelyben a hazugság az igazság képében tetszeleg.
Bármekkora a baj, van köztünk valaki, aki mindig ki merte mondani az igazságokat, őt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor
– tette hozzá. Mint jelezte, a választókerületben élők valódi képviseletet akarnak, olyan képviselőt, aki ismeri a településeket és tenni is akar értük. Vitályos Eszter tudatta, hogy az ellenfeleik az ország érdeke ellen politizálnának, ha erre lehetőséget kapnának.
A magyar ember számára a legerősebb kötelék a család. Valóban egy olyan emberre bíznánk az ország sorsát, akik a hozzá legközelebb állókat is elárulta?
– fogalmazott Magyar Péterre utalva.
A kormányszóvivő úgy vélekedett, hogy nehéz és veszélyes időket élünk, amire az ellenfeleik azt mondják, hogy nincs is veszély. „Ezek nem azok az idők, amikor amatőrökre lehet bízni egy ország vezetését. Ilyenkor a stabilitás, a tapasztalat, a felelősség számít és ezt csak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök tudja garantálni” – tette hozzá.
Óriási a jelentősége és a tétje annak, hogy kire bízzuk az országot. Olyanokra bízzuk, akik elárulnák vagy olyanokra, akikben bízhatunk? Aki biztonságra, békére és a nyugalomra vágyik, annak április 12-én csak a Fidesz a biztos választás – mondta Vitályos Eszter.
Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
