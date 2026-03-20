Kocsis Máté: A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amelyen jellemzően az ukrán állam nyer

„A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amin jellemzően az ukrán állam nyer. Mindazt, amit tudunk a Tisza programjáról, azt vagy kikotyogták, vagy a szemünk előtt zajlik. Kikotyogták, hogy megszüntetnék a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Azt is kikotyogták, hogy eltörölnék brüsszeli kérésre a rezsicsökkentést. A szakértőik azt is kikotyogták, hogy adókat emelnének” – fogalmazott Kocsis Máté Szentendrén , Orbán Viktor országjárásán.



A Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert parodizálva azt mondta: köszönti az egy kiló hagymáért jött ázsiai vendégmunkásokból álló tömeget. A politikus emlékeztetett: a Tisza egyik jelöltje elismerte, hogy füvet termeszt, egy másik „Oroszházának” nevezte Orosházát, Ruszin-Szendi Romulusz pedig hét fekvőtámasszal próbálta bizonyítani rátermettségét.

Az ukránok megállapodtak a Tiszával

A politikus kifejtette, az ukránok megállapodtak a Tiszával, hogy a párt mindent teljesíteni fog, ami Ukrajnának fontos.