Rendkívüli támogatásról döntött a kormány, itt a bejelentés
Orbán Viktor: olyan kormányt válasszanak, amelyik nemet tud mondani a háborúra
A miniszterelnök azt mondta, szükségünk van azokra a választás megnyeréséhez, aki négy éve már szövetséget kötöttek velük és szükség van újakra is, mindenkire, aki megértette az elmúlt négy évben:
Magyarország jövője azon áll vagy bukik, hogy sikerül -e a kormánynak kívül tartani a Magyarországot a háborún.
Úgy fogalmazott: mi békét akarunk, akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk.
Nemet kell mondanunk a háborúra és azokra, akik a hatalomra kerülésük érdekében leszerződtek Brüsszellel. Nem szabad ukránpárti kormányt választani, magyar kormányra van szükség - hangsúlyozta Orbán Viktor.
Nincs indulat a szívünkben az ukránokkal szemben, de nem tartozunk nekik semmivel - jegyezte meg.
Emlékeztetett: a háború kitörése óta mindent megadtunk Ukrajnának, amit egy keresztény országnak meg kell adnia. De nem kérhetik tőlünk, hogy ne vásároljunk olcsó olajat és tönkretegyük ezzel a gazdaságunkat, nem kérhetik, hogy gyerekeinket elküldjük az ő háborújukba, és nem kérhetik, hogy tönkretegyük a magyar gazdaságot, mert a pénzt, amiért a magyarok megdolgoztak, nekik kell megkapniuk.
Ezért nekünk minden indulat nélkül, de határozottan nemet kell mondanunk minden törekvésre, hogy Magyarországot Ukrajna oldalán belevonják a háborúba. Azoknak a magyar labancoknak, akik leszerződtek Brüsszellel, hogy a hatalomra kerülésük érdekében Brüsszel meg Ukrajna támogassa őket, azoknak is nemet kell mondani - jelentette ki.
Minden eszközzel bele akarnak bennünket kényszeríteni egy olyan gazdasági helyzetbe, amelynek az árát végül nekünk kell megfizetnünk. Ezért olajblokád alá vették Magyarországot
- figyelmeztetett.
Hozzátette: nincs joga Zelenszkijnek és az ukránoknak, hogy olajblokád alá vegyék Magyarországot. Ma éppen azt javasolták az Európai Unióban, hogy szavazzuk meg azt a pénzt Brüsszelben, amit az ukránok kértek, és majd másfél hónap múlva megindítják a vezetéket.
A helyzet világos: ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz - szögezte le Orbán Viktor.
Felidézte ugyanis, hogy 22-szer romlott el az a "nyavalyás vezeték", de mind a 22-szer megjavították. "Most, néhány héttel a választás előtt huszonharmadszor valahogy nem. Úgyhogy nem hiszünk a meséknek" - fogalmazott, hozzáfűzve: Ukrajna nem számíthat Magyarország egyetlen támogató döntésére sem, egészen addig, amíg meg nem adják nekünk azt, ami jár.
Orbán Viktor reagált a közönség soraiból érkező felszólításra, miszerint Magyarország állítsa le az Ukrajnába irányuló áramszállítást is.
Ezzel kapcsolatban óvatosságra intett, mondván, az ukrán nép nem ellenségünk, másrészt mert ott magyarok is vannak.
Értékelése szerint valójában a magyarok pénzét akarják megszerezni.
Felidézte: az elmúlt 10 évben a kormány olyan adórendszert vezetett be, hogy a nagy multik extraprofitjuk egy részét be kellett fizessék a magyar költségvetésbe.
"Az elmúlt 10-15 évben a nagy nemzetközi cégektől 15 ezer milliárd forintot vettünk, vettem el, és adtam oda a magyar embereknek, a családoknak, a nyugdíjasoknak és a dolgozóknak"
- emlékeztetett.
Hozzátette: eközben az ellefélnél "felüti a fejét valaki a Shelltől, a másik az Erstétől". Ez mind arról szól, hogy a nemzetközi nagytőke arra készül, hogy megnyerje ezt a választást, és azt a pénzt, amit az elmúlt 15 évben odaadtunk a magyar embereknek, visszaszerezzék - összegzett.
Figyelmeztetett arra is, hogy hétfőn bejelentették, bizottságot állítottak fel a Mol átalakítására.
"Nem fogjuk megengedni, hogy most leválasszanak bennünket az olcsó olajról, amit a Mol hoz be, és helyette a Shell drága üzemanyagát kelljen választanunk. Nem fogjuk megengedni, nem adjuk oda a nagy nemzeti cégeinket a nagy nyugati cégeknek akkor sem, hogy ha az egész Tisza a feje tetejére áll"
- fogalmazott.
Orbán Viktor azt mondta: azért jött Egerbe, mert szeretné megújítani azt a szövetséget, amit négy évvel ezelőtt kötöttek a háború ellen.
Akkor azt vállalták, hogy ha nemzeti kormány lesz Magyarországon - és így lett - akkor Magyarországot, bármilyen nyomás is nehezedik rájuk, kívül fogják tartani a háborún.
Úgy fogalmazott: épelméjű ember nem akar háborút, de ez kevés, nem akarni kevés, ha nyomás van, akkor tudni kell nemet mondani - húzta alá és azt tanácsolta és azt kérte, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, nem zsarolható, nem helyezhető nyomás alá és eddig is bizonyította, csak és kizárólag a magyar emberek érdekét követi, ha a háború kérdéséről van szó.
Ki fogunk maradni a háborúból, ami nem egyszerű feladat
- jelezte, hozzátéve: az elődeink sem akartak részt venni semmilyen háborúban, mégis ott voltunk az első világháborúban és elvesztettünk sok százezer embert a másodikban.
Senki nem akart háborút mégis belesodródtunk, belegabalyodunk, mégis belelöktek és belepréseltek bennünket. A kormánynak és az embereknek együtt arra kell vállalkozniuk, hogy a következő négy évben, amikor ismét az a helyzet áll elő, hogy Európa háború felé menetel, akkor összekapaszkodva ki tudjunk maradni a háborúból. Sikerüljön az, ami Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak nem sikerült, sikerüljön nekünk, mentsük meg Magyarországot a háborútól - szólított fel.
Rámutatott: azért tudták teljesíteni a vállalásainkat mert sikerült kimaradni a háborúból.
A kormányfő azt mondta: Nyugat-Európa szenved attól, hogy a kormányai belevitték őket a háborúba és a pénzüket ahelyett, hogy magukra költenék, elirányítják Ukrajnába.
Gyárak zárnak be, egymillió munkahely szűnt meg tőlünk nyugatra, egész iparágak tűnnek el. Alumíniumipar nincs, a vegyipar bajban, a valaha oly híres német gépjárműgyártás a túlélésért küzd - sorolta.
Magyarországon, miközben a háború blokkolja a növekedést és csak egy százalékos gazdasági növekedésünk volt, képesek voltunk arra, hogy 11 százalékkal megemeljük a minimálbért, mert azt a pénzt, amit a magyarok előállítottak, nem engedtük, hogy elvigyék és végképp nem küldtük el Ukrajnába - hangsúlyozta Orbán Viktor.
A kormányfő arról is beszélt, hogy amit négy évvel ezelőtt megígértek a nyugdíjasoknak, azt mind teljesítették. Vissza tudták adni a 13. havi nyugdíjat és idén megkezdték a 14. havi nyugdíj kiépítését. Ha megkapjuk a bizalmat, végig is fogjuk vinni, és Magyarországon nemcsak 13., hanem 14. havi nyugdíj is megilleti az időseket, akik megdolgoztak ezért - fogalmazott.
A családosokhoz fordulva azt mondta: amit feléjük vállaltak, teljesítették az elmúlt négy évben. Megduplázták a gyerekek után járó adókedvezményt, az édesanyáknak pedig teljesen külön adórendszert dolgoztak ki.
A gyerek a jövő kulcsa, ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő, ezért kell a család. Család nélkül nincs nemzet és nincs erő - fogalmazott.
Kitért arra is, hogy a családokat az édesanyák tartják egybe, ezért az édesanyák és a gyermekek biztonságáról külön is gondoskodni kellett. Ezért bevezették, ami a világon sehol máshol nincs: minden édesanya, aki legalább két gyermeket vállalt, élethosszig jövedelemadó-mentességet élvez. Idézte Lázár János mondását miszerint:
"az apa férfi, az anya adómentes".
A miniszterelnök rámutatott: adókedvezményt vezettek be, hogy helyreálljon az igazság, azaz aki a gyermeket vállal, személyes életében ne szenvedjen hátrányt, legalább olyan életszínvonala legyen, mint azoknak, akik nem vállaltak gyermeket. Ez így igazságos, fontos lépéseket tettek ebbe az irányba és a következő ciklus végére ígéri és vállalja, hogy ezt el is fogják érni - rögzítette.
A munkából élőknek azt mondta: megígérte 2010-ben, hogy munkaalapú gazdaságot építenek fel Magyarországon. Ügyeskedésből nem lehet többé megélni, az nem lehet, hogy azok, akik dolgoznak, eltartsanak olyanokat, akik dolgozhatnának, de nem akarnak - mondta.
Magyarországon munkából kell és lehet megélni. Rámutatott: 15 évvel ezelőtt 3,6 millióan dolgoztak, ma 4,7 millióan és ha megkapják a bizalmat, lesz abból ötmillió is. Ötmillió ember dolgozik majd, akik erőssé és gazdaggá fogják tenni Magyarországot - közölte.
Kiemelte, hogy az emberek helyét, elismerését az elvégzett munka minősége jelöli ki, többre megy a haza egy becsületesen elvégzett fizikai munkával és munkással, mint egy munkáját rosszul végző "észkombájnnal". Kitért arra is: helyreállították a munka becsületét és ígérte, ezt folytatni fogják a következő négy évben is.
Orbán Viktor a fiatalokhoz fordulva azt mondta: nem akar nekik életvezetési tanácsot adni, a saját életükből azt tudja mondani: keressenek társat, alapítsanak családot, szeressék a hazájukat, és minden a helyére kerül, "azonnal meg fogjátok találni az utatokat".
Szeressétek a hazátokat, védjétek meg, csatlakozzatok hozzánk, hogy megvédhessük Magyarország szuverenitását
- hívott fel.
Orbán Viktor köszönetet mondott az egrieknek, amiért az elmúlt 16 évben kitartottak a kormánypártok mögött, arra kérve őket, hogy a következő ciklusban is Pajtók Gábort küldjék a parlamentbe. Pajtók Gábor az Országgyűlésben mindig kiállt a választókért, mindig bátran harcolt Eger város és a környék érdekeiért. "Szelíd ember, de nagy harcos" - jellemezte a kormánypártok jelöltjét a miniszterelnök.
A kormányfő úgy fogalmazott: szeret Egerbe jönni, "ha itt találkozunk, abból általában győzelem szokott kerekedni". Felidézte, amikor a 2002-es elvesztett választás után újjá kellett szervezni a polgári nemzeti és keresztény tábort, az egriek is részt vettek ebben a munkában.
Dobó István lábainál állni az jó érzés, végül is Eger városa és ő maga is a győzelem szimbóluma - mondta miniszterelnök. Innen vesztes beszédet nem lehet mondani - jegyezte meg.
A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy a választók az elmúlt négy évben végig kitartottak a nemzeti kormány mellett és segítették azt, hogy valóra válthassák azt az ígéretüket, hogy bármilyen nyomás is nehezedjék Magyarországra, "mi a hazánkat kívül fogjuk tartani a háborún".
Azt ígérem önöknek, hogy a következő húszegynéhány napban felszántjuk az egész országot. Mindenhová eljutunk, kirajzunk, és mindenkivel beszélünk, és a végén győzni fogunk. Nagy és fényes győzelmet fogunk aratni
- zárta beszédét Orbán Viktor, melyet az MTI szemlézett.
