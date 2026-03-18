Orbán Viktor: olyan kormányt válasszanak, amelyik nemet tud mondani a háborúra

- jelezte, hozzátéve: az elődeink sem akartak részt venni semmilyen háborúban, mégis ott voltunk az első világháborúban és elvesztettünk sok százezer embert a másodikban.



Senki nem akart háborút mégis belesodródtunk, belegabalyodunk, mégis belelöktek és belepréseltek bennünket. A kormánynak és az embereknek együtt arra kell vállalkozniuk, hogy a következő négy évben, amikor ismét az a helyzet áll elő, hogy Európa háború felé menetel, akkor összekapaszkodva ki tudjunk maradni a háborúból. Sikerüljön az, ami Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak nem sikerült, sikerüljön nekünk, mentsük meg Magyarországot a háborútól - szólított fel.

Rámutatott: azért tudták teljesíteni a vállalásainkat mert sikerült kimaradni a háborúból.

A kormányfő azt mondta: Nyugat-Európa szenved attól, hogy a kormányai belevitték őket a háborúba és a pénzüket ahelyett, hogy magukra költenék, elirányítják Ukrajnába.

Gyárak zárnak be, egymillió munkahely szűnt meg tőlünk nyugatra, egész iparágak tűnnek el. Alumíniumipar nincs, a vegyipar bajban, a valaha oly híres német gépjárműgyártás a túlélésért küzd - sorolta.

Magyarországon, miközben a háború blokkolja a növekedést és csak egy százalékos gazdasági növekedésünk volt, képesek voltunk arra, hogy 11 százalékkal megemeljük a minimálbért, mert azt a pénzt, amit a magyarok előállítottak, nem engedtük, hogy elvigyék és végképp nem küldtük el Ukrajnába - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt, hogy amit négy évvel ezelőtt megígértek a nyugdíjasoknak, azt mind teljesítették. Vissza tudták adni a 13. havi nyugdíjat és idén megkezdték a 14. havi nyugdíj kiépítését. Ha megkapjuk a bizalmat, végig is fogjuk vinni, és Magyarországon nemcsak 13., hanem 14. havi nyugdíj is megilleti az időseket, akik megdolgoztak ezért - fogalmazott.

A családosokhoz fordulva azt mondta: amit feléjük vállaltak, teljesítették az elmúlt négy évben. Megduplázták a gyerekek után járó adókedvezményt, az édesanyáknak pedig teljesen külön adórendszert dolgoztak ki.

A gyerek a jövő kulcsa, ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő, ezért kell a család. Család nélkül nincs nemzet és nincs erő - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy a családokat az édesanyák tartják egybe, ezért az édesanyák és a gyermekek biztonságáról külön is gondoskodni kellett. Ezért bevezették, ami a világon sehol máshol nincs: minden édesanya, aki legalább két gyermeket vállalt, élethosszig jövedelemadó-mentességet élvez. Idézte Lázár János mondását miszerint:

"az apa férfi, az anya adómentes".

A miniszterelnök rámutatott: adókedvezményt vezettek be, hogy helyreálljon az igazság, azaz aki a gyermeket vállal, személyes életében ne szenvedjen hátrányt, legalább olyan életszínvonala legyen, mint azoknak, akik nem vállaltak gyermeket. Ez így igazságos, fontos lépéseket tettek ebbe az irányba és a következő ciklus végére ígéri és vállalja, hogy ezt el is fogják érni - rögzítette.

A munkából élőknek azt mondta: megígérte 2010-ben, hogy munkaalapú gazdaságot építenek fel Magyarországon. Ügyeskedésből nem lehet többé megélni, az nem lehet, hogy azok, akik dolgoznak, eltartsanak olyanokat, akik dolgozhatnának, de nem akarnak - mondta.

Magyarországon munkából kell és lehet megélni. Rámutatott: 15 évvel ezelőtt 3,6 millióan dolgoztak, ma 4,7 millióan és ha megkapják a bizalmat, lesz abból ötmillió is. Ötmillió ember dolgozik majd, akik erőssé és gazdaggá fogják tenni Magyarországot - közölte.

Kiemelte, hogy az emberek helyét, elismerését az elvégzett munka minősége jelöli ki, többre megy a haza egy becsületesen elvégzett fizikai munkával és munkással, mint egy munkáját rosszul végző "észkombájnnal". Kitért arra is: helyreállították a munka becsületét és ígérte, ezt folytatni fogják a következő négy évben is.

Orbán Viktor a fiatalokhoz fordulva azt mondta: nem akar nekik életvezetési tanácsot adni, a saját életükből azt tudja mondani: keressenek társat, alapítsanak családot, szeressék a hazájukat, és minden a helyére kerül, "azonnal meg fogjátok találni az utatokat".





Szeressétek a hazátokat, védjétek meg, csatlakozzatok hozzánk, hogy megvédhessük Magyarország szuverenitását

- hívott fel.

Orbán Viktor köszönetet mondott az egrieknek, amiért az elmúlt 16 évben kitartottak a kormánypártok mögött, arra kérve őket, hogy a következő ciklusban is Pajtók Gábort küldjék a parlamentbe. Pajtók Gábor az Országgyűlésben mindig kiállt a választókért, mindig bátran harcolt Eger város és a környék érdekeiért. "Szelíd ember, de nagy harcos" - jellemezte a kormánypártok jelöltjét a miniszterelnök.

A kormányfő úgy fogalmazott: szeret Egerbe jönni, "ha itt találkozunk, abból általában győzelem szokott kerekedni". Felidézte, amikor a 2002-es elvesztett választás után újjá kellett szervezni a polgári nemzeti és keresztény tábort, az egriek is részt vettek ebben a munkában.

Dobó István lábainál állni az jó érzés, végül is Eger városa és ő maga is a győzelem szimbóluma - mondta miniszterelnök. Innen vesztes beszédet nem lehet mondani - jegyezte meg.

A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy a választók az elmúlt négy évben végig kitartottak a nemzeti kormány mellett és segítették azt, hogy valóra válthassák azt az ígéretüket, hogy bármilyen nyomás is nehezedjék Magyarországra, "mi a hazánkat kívül fogjuk tartani a háborún".

Azt ígérem önöknek, hogy a következő húszegynéhány napban felszántjuk az egész országot. Mindenhová eljutunk, kirajzunk, és mindenkivel beszélünk, és a végén győzni fogunk. Nagy és fényes győzelmet fogunk aratni

- zárta beszédét Orbán Viktor, melyet az MTI szemlézett.