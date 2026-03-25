Orbán Viktor még beugrott Dopemanhez az esztergomi gyűlés előtt + videó

Kulisszatitkokat osztott meg Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután ismét interjút adott a közismert rappernek, Dopemannek.
2026. március 25., szerda 18:33
Orbán Viktor újból interjút adott Dopemannek, a közismert rappernek. A miniszterelnök a beszélgetés után indult Esztergomba, ahol az országjárásának a következő rendezvényét tartja ma este hat órától. A kormányfő a közösségi oldalán megosztott egy videóban elmondta, hogy a Dopemannel való beszélgetés legérdekesebb kérdése az volt, hogy

miért csinálja azt, amit csinál?


A videóban feltűnt Lázár János is, azonban az építési és közlekedési miniszter elárulta, hogy nem vett részt az interjúban, azonban Esztergomban ő is ott lesz a miniszterelnök mellett.


A beszélgetés után Dopeman is megosztott egy Orbán Viktorral közös képet a Facebook-oldalán.

Nyitókép: Dopeman Facebook-oldala

 

