2026. március 15. vasárnap, Kristóf
11°C Budapest
orbán viktor
Békemenet
ünnep
parlament

Orbán Viktor már a parlamentben várja a Békemenetet

A miniszterelnök azt kérte, „legyünk minél többen, gyertek a Kossuth térre, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a legnagyobbak!”
2026. március 15., vasárnap 11:49
Vágólapra másolva!

Újabb videós Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök a parlamentből azt írta: 

Én már itt. Legyünk minél többen. Gyertek a Kossuth térre, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a legnagyobbak!

Az ünnepi műsor délután egy órakor kezdődik, az esemény végén mond beszédet Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Tovább a címoldalra