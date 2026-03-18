Orbán Viktor: Baj van a toronyban odaát, a tiszásokat már megérintette a vereség szele
Keserű az ébredés és ilyenkor sok butaság is elhangzik
– mondta Orbán Viktor, miniszterelnök legutóbbi, közösségi oldalára feltöltött videójában, arra reagálva, hogy a Tisza szerint Egerben ázsiai emberek előtt lépett fel.
Baj van a toronyban odaát
– mondta a kormányfő.
Szerinte a tiszásokat most megérintette a vereség szele. Most a magyarok előjöttek: Békemenet, Kaposvár, aztán Eger.
Hozzátette: Azt hitték szerintem, komolyan elhitték, hogy Magyarországon lehet ukránbarát politikával választást nyerni, különösen úgy, hogy Brüsszel is megtámogatja őket, és látják, hogy nem.
Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik, jókat fogunk derülni a következő napokban
– zárta mondandóját Orbán Viktor.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
