Újabb ukránpárti informatikus bukott le Magyar Péter csapatából
Orbán Viktor a legnépszerűbb pártelnök
A parlamenti választások pártok közötti versenyére nem csupán az adott politikai formáció támogatottsága, hanem vezetőik népszerűsége is erős befolyással van. Ez különösen a kisebb, a parlamentbe jutás öt százalékos küszöbének környékén ingadozó pártok esetében lehet sorsfordító, hiszen az listavezető kedveltsége lehet éppen az a faktor, ami végül az országgyűlésbe segíti az adott pártot. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása a Fidesz, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, egyben pártlistájának vezetőjének népszerűségét mérte meg a 2026-os országgyűlési választás kampányában.
A kutatás szerint
Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal.
Vele szemben a Tisza Párt vezetője szinte azonos mértékű hátrányban van, mint pártja a kormánypárthoz képest, hiszen népszerűsége 5 százalékponttal alacsonyabb a miniszterelnöknél, a teljes felnőtt népesség 37 százaléka tartja inkább szimpatikusnak.
A két kisebb párt vezetője viszont lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságánál. Toroczkai László 8 százalékponttal haladja meg az MHM, Dobrev Kláráé pedig 5 százalékponttal a DK támogatottságát. Relatív népszerűségük erősíti pártjuk parlamentbe kerülési esélyeit, hiszen személyük további szavazatokat vonzhatnak az ellenzéki érzelmű szavazóktól, különösen azoktól, akik kormányellenes attitűddel rendelkeznek ugyan, de Magyar Péterrel szembeni ellenszenvük eltántorítja őket attól, hogy a Tisza Pártra adják voksukat - írja a Mandiner.
Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala
