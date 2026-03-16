Orbán Viktor: a kormány "teljes szívvel áll Magyarország mellett"

Olyan kormányunk van, amely képes arra, hogy megvédje Magyarországot, megvédje az elmúlt évek eredményeit

- mondta.

Hozzátette, ez nem egyszemélyes műsor, a mostani egy komoly kormány, komoly, felkészült és sikeres emberekkel. A kormány minden tagja felkészült és elkötelezett, és hálás ha folytathatja a munkáját - jelentette ki.

Képzeljék el, ha az ellenzéknek kéne megvédeni Magyarország érdekeit a brüsszeli vitákban, képes lenne-e arra, mint amire Szijjártó Péter képes? Vagy ha Magyarország gazdaságát kell dinamizálni, ki tudna-e bárki úgy állni Magyarország érdekei mellett, mint Lázár János? - tette fel a kérdést.

Se a nemzetközi nagytőke, se Brüsszel, se Ukrajna nem zsákmányolhatja ki Magyarországot - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: meg fogjuk védeni azt, amink van, meg fogjuk védeni a jövőnket, meg fogjuk védeni azt, amiért a magyarok mindannyian megdolgoztak.

És ezt mind úgy fogjuk elérni, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúból - szögezte le.

A miniszterelnök szerint ez lesz a kulcs, arról fogunk majd beszélni a következő négy évben a legtöbbet, hogy miközben Európa szédeleg, masírozik, halad, belevonódik a háborúba, aközben mi, magyarok meg fogjuk vetni a lábunkat, egyetlen lépést, tapodtat sem fogunk mozdulni, és ki fogunk maradni a háborúból.

Hozzátette: ez sokkal nehezebb annál, mint gondolnánk, Tisza Istvántól Horthy Miklósig senkinek sem sikerült. Ezért most éppen arra készülünk, hogy az, ami nem sikerült a nagy elődöknek, sikerüljön nekünk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborúból akkor is, ha Európa elveszti az eszét, és továbbra is abba az irányba halad, aminek a vége csak háború, vér, szenvedés és nélkülözés - jelentette ki a miniszterelnök.

Azt mondta: képesek vagyunk, mert képesek voltunk arra, hogy megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát, de csak azért, mert a választók támogattak bennünket. Ezért azt kérte a megjelentektől, hogy segítsék abban, hogy teljesíthessék újabb vállalásaikat.

"A zászló nekünk áll", ezt a választást meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni - hangsúlyozta Orbán Viktor. Jelezte: ez tegnap óta mindenki számára világos, "mi vagyunk többen".

Ha megnyerjük a választást, Magyarország békés, biztonságos sziget marad, akárhogy is mozog a föld körülöttünk a világban - mondta, ezért azt kérte, hogy újítsák meg a 2022-es, béke mellett kötött választási szövetségünket.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a mai napon a kampány megkezdődött, de a tegnapi békemenet óta "más a leányzó fekvése", mindenki láthatja, rengetegen vagyunk, sokan vagyunk, egymásra találunk.

Felidézte, hogy 2010 márciusában már állt ugyanezen a színpadon, "akkor kétharmad lett a vége".

Hozzátette: azokra a kérésekre, amelyeket Kaposvár polgármestere a 2010-ben megalakult nemzeti kormánynak átadott, mind elvégezték a munkát. Most abban állapodtak meg, hogy Kaposvár lesz az első olyan városa Magyarországnak, ahol elektronikus közösségi közlekedés lesz - jelentette be.

Az elmúlt 16 évben 52 nagyberuházás érkezett a városba, összesen több mint 200 milliárd forint értékben, és most is megállapodtak egy 400 új munkahelyet létrehozó, hatalmas beruházásról, amely megalapozza Kaposvár jövőjét - fűzte hozzá.

Orbán Viktor kiemelte: Magyarországon olyan gazdaságot építettek fel, melynek alapja a munka. 2010-ben Magyarországon 3,6 millió ember dolgozott, ma 4,7 millió, és ha kapnak még négy évet, Magyarország olyan ország lesz, ahol 5 millió ember dolgozik majd - tett ígéretet.

De az új gazdaság, amelyet felépítettek, nemcsak a munkahelyek számáról szól, hanem a munka megbecsüléséről is - jelezte. "Mi egy olyan Magyarországot képzelünk magunk elé, ahol az emberek helyét, elismerését és megbecsülését az elvégzett munkájuk minősége jelöli ki" - hangsúlyozta.

A nagygyűlés előtt a Somogyi vármegyeszékhelyen békemenetet is tartottak.