Orbán Viktor Kaposváron: sem a nemzetközi nagytőke, sem Ukrajna, sem Brüsszel nem zsebelheti ki Magyarországot
Orbán Viktor: a kormány "teljes szívvel áll Magyarország mellett"
A kormányfő a kaposvári Kossuth téren a kormánypártok választási nagygyűlésén azt mondta, ellenfeleik egyetlen célja, hogy Magyarországot visszaalakítsák egy olyan országgá, ahol a magyar emberek pénzéből és munkájából nem a magyarok gyarapodnak, hanem ismét a nemzetközi nagytőke.
Ezt kell megakadályoznunk. Kellő szelídséggel és nyugalommal, de nemet kell erre mondanunk, és folytatnunk kell azt a munkaalapú, gazdaságot építő munkát, ami elhozott bennünket idáig
- rögzítette.
A kormányfő országjárásának első állomásán azt mondta, nem véletlen, hogy az ellenzék a gazdasági szakértőit a nagy nemzetközi cégektől, a Shelltől, az Erste Banktól hívta.
Hozzátette, az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot vettek el adó és más, különböző formában a Magyarországon működő nemzetközi cégektől, és adták oda a magyar családoknak, kis- és közepes vállalkozásoknak, édesanyáknak, nyugdíjasoknak, visszaállítva a tizenharmadik és megindítva a tizennegyedik havi nyugdíjat.
A miniszterelnök kitért arra, a világ a veszélyek korába lépett, nemcsak az ukrán-orosz fronton, hanem a Közel-Keleten is zajlik a háború, és a következő négy évben a legfontosabb a biztonság lesz.
Kijelentette: ma Magyarország az egyetlen ország Európában, amely nem készülődik háborúra. Értékelése szerint Magyarország azért tudott csak kimaradni az egész Európára jellemző háborús készülődésből, mert 2022-ben létrejött egy összefogás, amely arra kötelezte a kormányt, hogy a végsőkig tartson ki a béke mellett.
Úgy értékelt: a mostani választásnak van egy olyan szereplője is - Ukrajna - akit nem hívtak, akire nem vártak és akit nem is akartak.
Hangsúlyozta: Ukrajna azt követeli Magyarországtól, hogy váljon le az olcsó orosz olajról, adjon pénzt, kötelezze el magát a háború mellett és engedje be Ukrajnát az Európai Unióba. Hozzátette: az elmúlt négy évben a többi európai vezető engedett ezeknek a követeléseknek, ezért a háború közelebb jött, Magyarország azonban nemet mondott, amiből sok konfliktusa van.
Továbbra is tartsunk ki a magyar nemzeti érdekek mellett, mondjunk nemet, ha kell Brüsszelnek, ha kell Ukrajnának, vállaljuk a vitát velük, de ezt a vitát úgy vívjuk, hogy végső soron ne a rosszat, hanem a jót vonzza ki belőlünk. Mi nem akarunk rosszat az ukránoknak, csak annyit kérünk tőlük, hogy ők se akarjanak rosszat nekünk
- fogalmazott.
Kiemelte: Magyarországnak szüksége van az olcsó energiára, ezért azt kérik az ukránoktól, hogy engedjék át az országukon "azt, ami a miénk", hogy Magyarországon a családok megőrizhessék azt az életszínvonalat, amit az elmúlt időszakban elértek.
Azt kérjük az ukránoktól, hogy ne akarjanak kizsebelni bennünket
- hangsúlyozta.
Közölte: óriási nyomás alatt vannak, hogy engedjenek az ukrán követeléseknek. Ha van támogatás, ha van összefogás, ki tudunk tartani a legnagyobb nyomással szemben is. Ha nincs összefogás, akkor is megpróbáljuk, de akkor sokkal nehezebb lesz - mondta.
A választás tétjének azt nevezte: megőrizzük-e-az életszínvonalunkat, a munkahelyeket, a pénzünket, és képesek leszünk-e megőrizni a jövőnket.
Kiemelte: olyan kormányt akarnak Magyarországon a mostani nemzeti kormány helyébe ültetni, amely teljesíti Ukrajna követelését, teljesíti Brüsszel követelését, és végső soron átadja Magyarország erőforrásait az Ukrajnát finanszírozó üzleti csoportoknak.
Orbán Viktor azt mondta: ha marad Magyarországon a nemzeti kormány, akkor az országba egyetlen migráns sem teheti be a lábát. Magyarország továbbra is migránsmentes ország lesz, és nem engedjük, hogy bevándorlóországot csináljanak belőlünk, akkor sem, ha "Brüsszel a feje tetejére áll" - jegyezte meg.
A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy bár most mindenki az április 12-re összpontosít, de figyelni kell arra is, hogy július 1-jén hatályba akarják léptetni az európai migrációs paktumot. Annak eredményeképpen az április 12. után alakuló kormánynak be kellene engednie az országba több száz migránst, és menekülttáborokat kellene építenie több tízezer embernek.
Ez majd júliusban következik be, de már áprilisban eldől, hogy Magyarország ennek a nyomásnak enged, vagy ellenáll és kitart - mutatott rá.
Orbán Viktor azt mondta, vállalja a nemzeti kormány nevében, hogy akármilyen nyomás is lesz Brüsszelből, a migrációs paktumot nem fogják végrehajtani, és megvédik Magyarországot. Senki sem mondhatja meg nekünk, kikkel éljünk együtt, csak mi - fogalmazott.
A kormányfő közölte: vállalják azt is, hogy folytatják a gazdaság felépítését, és folytatódik a 2010 óta megnégyszereződött átlagbéremelés, amelynek eredményeképp a ciklus végére Magyarországon az átlagfizetés egymillió forint lesz. Erre képesek vagyunk, és ezt meg fogjuk csinálni - hangoztatta.
Vállalják azt is, hogy továbbra is a családok állnak majd Magyarország életének központjában - hangsúlyozta a kormányfő. Azt mondta: a családokat támogatni kell, mert abban van a jövő.
Vállalják, hogy folytatni fogják az édesanyákat támogató politikát, a ciklus végére életkortól függetlenül minden két gyermeket vállalt édesanya adómentes lesz Magyarországon. Egyedül az egész világon, erre csak mi vagyunk, és csak mi leszünk képesek - emelte ki Orbán Viktor.
Elmondta, nem állítja, hogy "a mostani kormány hibátlan", mert aki dolgozik, az hibázik is. Kifejtette, olyan kormánya van az országnak, amely "teljes szívvel áll Magyarország mellett".
Olyan kormányunk van, amely képes arra, hogy megvédje Magyarországot, megvédje az elmúlt évek eredményeit
- mondta.
Hozzátette, ez nem egyszemélyes műsor, a mostani egy komoly kormány, komoly, felkészült és sikeres emberekkel. A kormány minden tagja felkészült és elkötelezett, és hálás ha folytathatja a munkáját - jelentette ki.
Képzeljék el, ha az ellenzéknek kéne megvédeni Magyarország érdekeit a brüsszeli vitákban, képes lenne-e arra, mint amire Szijjártó Péter képes? Vagy ha Magyarország gazdaságát kell dinamizálni, ki tudna-e bárki úgy állni Magyarország érdekei mellett, mint Lázár János? - tette fel a kérdést.
Se a nemzetközi nagytőke, se Brüsszel, se Ukrajna nem zsákmányolhatja ki Magyarországot - jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: meg fogjuk védeni azt, amink van, meg fogjuk védeni a jövőnket, meg fogjuk védeni azt, amiért a magyarok mindannyian megdolgoztak.
És ezt mind úgy fogjuk elérni, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúból - szögezte le.
A miniszterelnök szerint ez lesz a kulcs, arról fogunk majd beszélni a következő négy évben a legtöbbet, hogy miközben Európa szédeleg, masírozik, halad, belevonódik a háborúba, aközben mi, magyarok meg fogjuk vetni a lábunkat, egyetlen lépést, tapodtat sem fogunk mozdulni, és ki fogunk maradni a háborúból.
Hozzátette: ez sokkal nehezebb annál, mint gondolnánk, Tisza Istvántól Horthy Miklósig senkinek sem sikerült. Ezért most éppen arra készülünk, hogy az, ami nem sikerült a nagy elődöknek, sikerüljön nekünk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborúból akkor is, ha Európa elveszti az eszét, és továbbra is abba az irányba halad, aminek a vége csak háború, vér, szenvedés és nélkülözés - jelentette ki a miniszterelnök.
Azt mondta: képesek vagyunk, mert képesek voltunk arra, hogy megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát, de csak azért, mert a választók támogattak bennünket. Ezért azt kérte a megjelentektől, hogy segítsék abban, hogy teljesíthessék újabb vállalásaikat.
"A zászló nekünk áll", ezt a választást meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni - hangsúlyozta Orbán Viktor. Jelezte: ez tegnap óta mindenki számára világos, "mi vagyunk többen".
Ha megnyerjük a választást, Magyarország békés, biztonságos sziget marad, akárhogy is mozog a föld körülöttünk a világban - mondta, ezért azt kérte, hogy újítsák meg a 2022-es, béke mellett kötött választási szövetségünket.
Orbán Viktor szólt arról is, hogy a mai napon a kampány megkezdődött, de a tegnapi békemenet óta "más a leányzó fekvése", mindenki láthatja, rengetegen vagyunk, sokan vagyunk, egymásra találunk.
Felidézte, hogy 2010 márciusában már állt ugyanezen a színpadon, "akkor kétharmad lett a vége".
Hozzátette: azokra a kérésekre, amelyeket Kaposvár polgármestere a 2010-ben megalakult nemzeti kormánynak átadott, mind elvégezték a munkát. Most abban állapodtak meg, hogy Kaposvár lesz az első olyan városa Magyarországnak, ahol elektronikus közösségi közlekedés lesz - jelentette be.
Az elmúlt 16 évben 52 nagyberuházás érkezett a városba, összesen több mint 200 milliárd forint értékben, és most is megállapodtak egy 400 új munkahelyet létrehozó, hatalmas beruházásról, amely megalapozza Kaposvár jövőjét - fűzte hozzá.
Orbán Viktor kiemelte: Magyarországon olyan gazdaságot építettek fel, melynek alapja a munka. 2010-ben Magyarországon 3,6 millió ember dolgozott, ma 4,7 millió, és ha kapnak még négy évet, Magyarország olyan ország lesz, ahol 5 millió ember dolgozik majd - tett ígéretet.
De az új gazdaság, amelyet felépítettek, nemcsak a munkahelyek számáról szól, hanem a munka megbecsüléséről is - jelezte. "Mi egy olyan Magyarországot képzelünk magunk elé, ahol az emberek helyét, elismerését és megbecsülését az elvégzett munkájuk minősége jelöli ki" - hangsúlyozta.
A nagygyűlés előtt a Somogyi vármegyeszékhelyen békemenetet is tartottak.
