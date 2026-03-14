2026. március 14. szombat, Matild
13°C Budapest
orbán balázs
európa
orbán viktor
háború

Orbán Balázs: Orbán Viktor figyelmeztetése a németeknek

Az ukrajnai háború, az elhibázott szankciós politika és a hibás brüsszeli döntések súlyos gazdasági és geopolitikai válságba sodorták Európát - erről írt Orbán Viktor a Welt am Sonntag című német lapban megjelent véleménycikkében, amelyről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója számolt be a szombaton a Facebookon.
2026. március 14., szombat 16:50
Vágólapra másolva!

A miniszterelnök szerint négy éve a háborús logika határozza meg az európai politikát: a humanitárius segítségnyújtást fokozatosan fegyverszállítások váltották fel, miközben az Oroszország elszigetelésére épülő stratégia nem hozta el a háború végét.

Ukrajna katonai győzelme továbbra is távoli, az orosz gazdaság pedig nem roppant össze a szankciók hatására

- írta Orbán Balázs.

Orbán Viktor arra figyelmeztet, hogy a háború mellett Európa egyre mélyülő gazdasági és energetikai válsággal is szembesül. A szankciók, az energiapolitikai döntések és a közel-keleti konfliktus hatásai súlyos csapást mérhetnek az európai iparra, miközben a kontinens versenyképessége is gyengül.

A cikkben külön kitér arra is, hogy Ukrajna döntése a Barátság-kőolajvezeték lezárásáról Magyarország és Szlovákia számára súlyos következményekkel jár, ezért Magyarországnak nincs oka támogatni olyan döntéseket vagy pénzügyi csomagokat, amelyek egy ilyen lépést tevő államot segítenének

- tette hozzá a politikai igazgató.

A miniszterelnök szerint az EU Ukrajna-politikáját ma egy szűk politikai vezetői kör határozza meg Brüsszelben és Berlinben, Zelenszkij elnökkel összhangban, ami ellehetetleníti az európai stratégia érdemi korrekcióját. Orbán Viktor úgy látja: Európának vissza kell szereznie politikai mozgásterét, és olyan döntéseket kell hoznia, amelyek a kontinens békéjét, gazdasági stabilitását és energiabiztonságát szolgálják.

Orbán Viktor szerint az európai emberek négy éve viselik a háborús politika következményeit - növekvő energiaárakkal, gyengülő versenyképességgel és egy elhúzódó konfliktus terhével. A kérdés az, meddig tartható fenn ez az irány

- zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra