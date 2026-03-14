Orbán Balázs: Orbán Viktor figyelmeztetése a németeknek

A miniszterelnök szerint négy éve a háborús logika határozza meg az európai politikát: a humanitárius segítségnyújtást fokozatosan fegyverszállítások váltották fel, miközben az Oroszország elszigetelésére épülő stratégia nem hozta el a háború végét.

Ukrajna katonai győzelme továbbra is távoli, az orosz gazdaság pedig nem roppant össze a szankciók hatására

- írta Orbán Balázs.

Orbán Viktor arra figyelmeztet, hogy a háború mellett Európa egyre mélyülő gazdasági és energetikai válsággal is szembesül. A szankciók, az energiapolitikai döntések és a közel-keleti konfliktus hatásai súlyos csapást mérhetnek az európai iparra, miközben a kontinens versenyképessége is gyengül.