Itt a Tisza eddigi legnagyobb leégése
Orbán Balázs: Orbán Viktor figyelmeztetése a németeknek
A miniszterelnök szerint négy éve a háborús logika határozza meg az európai politikát: a humanitárius segítségnyújtást fokozatosan fegyverszállítások váltották fel, miközben az Oroszország elszigetelésére épülő stratégia nem hozta el a háború végét.
Ukrajna katonai győzelme továbbra is távoli, az orosz gazdaság pedig nem roppant össze a szankciók hatására
- írta Orbán Balázs.
Orbán Viktor arra figyelmeztet, hogy a háború mellett Európa egyre mélyülő gazdasági és energetikai válsággal is szembesül. A szankciók, az energiapolitikai döntések és a közel-keleti konfliktus hatásai súlyos csapást mérhetnek az európai iparra, miközben a kontinens versenyképessége is gyengül.
A cikkben külön kitér arra is, hogy Ukrajna döntése a Barátság-kőolajvezeték lezárásáról Magyarország és Szlovákia számára súlyos következményekkel jár, ezért Magyarországnak nincs oka támogatni olyan döntéseket vagy pénzügyi csomagokat, amelyek egy ilyen lépést tevő államot segítenének
- tette hozzá a politikai igazgató.
A miniszterelnök szerint az EU Ukrajna-politikáját ma egy szűk politikai vezetői kör határozza meg Brüsszelben és Berlinben, Zelenszkij elnökkel összhangban, ami ellehetetleníti az európai stratégia érdemi korrekcióját. Orbán Viktor úgy látja: Európának vissza kell szereznie politikai mozgásterét, és olyan döntéseket kell hoznia, amelyek a kontinens békéjét, gazdasági stabilitását és energiabiztonságát szolgálják.
Orbán Viktor szerint az európai emberek négy éve viselik a háborús politika következményeit - növekvő energiaárakkal, gyengülő versenyképességgel és egy elhúzódó konfliktus terhével. A kérdés az, meddig tartható fenn ez az irány
- zárta bejegyzését Orbán Balázs.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
