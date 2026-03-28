2026. március 28. szombat, Gedeon, Johanna
8°C Budapest
tisza
orbán balázs
magyar péter
gyűlölet

Orbán Balázs: Magyar Péterrel és a Tisza Párttal csak a gyűlölet nyerne teret - Videó

Orbán Balázs: Magyar Péterrel és a Tisza Párttal csak a gyűlölet nyerne teret - Videó
Orbán Viktor országjárásának győri állomásán is csak azt bizonyította a Tisza Párt, hogy a béke helyett az agresszió és a gyűlölet pártján áll. Ezzel szemben egyre többen állnak a háborúellenes tábor oldalán – jelentette ki Orbán Balázs.
2026. március 28., szombat 11:42
Vágólapra másolva!

Magyar Péter rendszeresen agresszív, tiszás provokátorokat küld a fideszes országjárásra, akik erőszakoskodnak és megpróbálják megfélemlíteni a békés embereket 

– írja a közösségi oldalán Orbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója állítását egy Győrben készült összeállítással támasztja alá, amelyen jól látható, a riportereket sem kímélik, van, akit az ukrán frontra küldenének harcolni, míg másokat üvöltözve lökdösnek. 


Orbán Balázs úgy látja, 

Magyar Pétert nagyon zavarja, hogy minden Fidesz-rendezvényen többen vannak, mint náluk.

Hozzátette: 

Napról napra rengetegen állnak ki Orbán Viktor, a béke és a biztonság mellett! Egyre nagyobb a háborúellenes tábor!


Nyitókép: MTI/Purger Tamás

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra