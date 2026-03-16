Nézőpont: a Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is
Az online és elektronikus sajtó háromszor nagyobb érdeklődéssel fordult a kormánypárti rendezvény felé, melyről 1870 sajtómegjelenés született szemben az ellenzéki eseményről szóló 574 beszámolóval. Továbbá amíg a kormánypárti megmozdulással foglalkozó megjelenések négyötöde pozitív volt, addig a Tisza Párt rendezvényének megítélése megosztott volt- olvasható a közleményben.
A hagyományos - nyomtatott, televíziós, rádiós és online - médiában csak Orbán Viktor beszédéről 191 beszámoló látott napvilágot, míg Magyar Péternek a Tisza Párt elnökének előadásával 96 cikk foglalkozott. A Tisza Párt rendezvényén megjelenő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó
- sorolták.
A Békemenet híre is több emberhez juthatott el. Míg a kormánypárti eseménnyel kapcsolatos beszámolók összesen 6,1 millió választó által olvasott médiafelületen jelentek meg, az ellenzéki rendezvényről beszámoló médiumok maximális elérése kevesebb, mint 5,4 millió volt - írták.
Az elérésszámbecsléshez a Nézőpont Intézet az egyes médiumok átlagos fogyasztási adatait vette figyelembe
- jegyezték meg.
Nemcsak érdeklődésben, de az események megítélésében is nagy különbségek mutatkoztak.
A kormánypárti rendezvényről a sajtómegjelenések négyötöde (82 százaléka) pozitívan számolt be, míg a Tisza Párt megmozdulása megosztó volt a médiumok körében, azonos arányban voltak a pozitív (22 százalék) és negatív (24 százalék) hangvételű beszámolók - tartalmazza a médiaelemzést ismertető közlemény.
