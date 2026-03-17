Menczer Tamás: A budakörnyéki kábítószer-kereskedőknek kampó

A kábítószer-kereskedők megjelentek a választókörzetemben, Pátyon – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás videó-bejegyzésében kedden.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Fidesz budakörnyéki képviselő-jelöltje bejegyzésében elmondta, levelet kapott a pátyi polgármestertől, amelyben a polgármester tájékoztatta arról, hogy

a közelmúltban Pátyon is megjelent a közterületi kábítószer-kereskedelemmel, illetve fogyasztással kapcsolatos probléma. Megjelennek kábítószerfogyasztók, akik úgynevezett krekk pipákat és fecskendőket hagynak szanaszét a közterületen úgy, hogy közvetlenül a problémával érintett drog elosztó terület mellett egy játszótér is van.

Emellett hozzáteszi, hogy baleset is történt már a településen amiatt, hogy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnek, ráadásul jogosítvány nélkül.