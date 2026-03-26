Nincs kétség, Magyar Péter ismeri azt a férfit, akinél a drogos buli volt
Kocsis Máté: hamis a fiatal tiszás rendőr sztorija az ukrán kémbotrányban
Kocsis Máté úgy fogalmazott: "a baloldali propagandasajtó által felkapott Szabó Bence rendőr azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga: a titkosszolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el."
Rendre elhallgatják, hogy a Tisza Pártban dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetséggel tartottak kapcsolatot. Beszervezett emberek - tette hozzá.
A kormánypárti politikus szerint "ők már jóval a Tisza Párt megalakulása előtt a szolgálatok látóterében voltak, minden bizonnyal már ukrán beszervezettként csatlakoztak Magyar Péterékhez".
Valójában az lett volna a bűn, ha a magyar titkosszolgálatok nem foglalkoznak velük
- írta.
Kocsis Máté bejegyzése szerint a rendőr ebből a kémelhárítási ügyből akar politikai ügyet csinálni a Tisza érdekében, és "kamu összeesküvés-elméleteket gyárt, miközben nem ismeri a kémelhárítás világát".
A riasztó az, hogy ilyen kiterjedt műveleti tevékenységet folytatnak az ukránok Magyarországon. Erről beszélünk jó ideje
- fogalmazott.
Hangsúlyozta: meg kell védeni Magyarország biztonságát, és nem azokat támadni, akik ezt a munkát elvégzik!
A rendőrt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke "Cattani felügyelőnek" nevezi, és természetesen ajnározza - írta Kocsis Máté, aki érdekesnek nevezte, hogy a magyar "Cattani felügyelőt" különösebben nem zavarja a Tisza Párt elnökének és alelnökének, Radnai Márknak a drogfogyasztása. Pedig az tényleg rendőrségi hatáskör lenne - zárta bejegyzését.
Kocsis Máté hozzászólásként azt írta: "a drog mellékhatása lehet, hogy ilyen sztorikkal állnak elő". "17 nap és kirakjuk őket ukránostól-mindenestől."
Forrás: MTI / Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
