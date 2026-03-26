Kocsis Máté: hamis a fiatal tiszás rendőr sztorija az ukrán kémbotrányban

Nagyon megható, de hamis a fiatal tiszás rendőr sztorija az ukrán kémbotrányban - írta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője csütörtökön a Facebook-oldalán.
2026. március 26., csütörtök 11:39
Kocsis Máté úgy fogalmazott: "a baloldali propagandasajtó által felkapott Szabó Bence rendőr azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga: a titkosszolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el."

Rendre elhallgatják, hogy a Tisza Pártban dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetséggel tartottak kapcsolatot. Beszervezett emberek - tette hozzá.

A kormánypárti politikus szerint "ők már jóval a Tisza Párt megalakulása előtt a szolgálatok látóterében voltak, minden bizonnyal már ukrán beszervezettként csatlakoztak Magyar Péterékhez".

Valójában az lett volna a bűn, ha a magyar titkosszolgálatok nem foglalkoznak velük

- írta.


Kocsis Máté bejegyzése szerint a rendőr ebből a kémelhárítási ügyből akar politikai ügyet csinálni a Tisza érdekében, és "kamu összeesküvés-elméleteket gyárt, miközben nem ismeri a kémelhárítás világát".

A riasztó az, hogy ilyen kiterjedt műveleti tevékenységet folytatnak az ukránok Magyarországon. Erről beszélünk jó ideje

- fogalmazott.

Hangsúlyozta: meg kell védeni Magyarország biztonságát, és nem azokat támadni, akik ezt a munkát elvégzik!

A rendőrt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke "Cattani felügyelőnek" nevezi, és természetesen ajnározza - írta Kocsis Máté, aki érdekesnek nevezte, hogy a magyar "Cattani felügyelőt" különösebben nem zavarja a Tisza Párt elnökének és alelnökének, Radnai Márknak a drogfogyasztása. Pedig az tényleg rendőrségi hatáskör lenne - zárta bejegyzését.

Kocsis Máté hozzászólásként azt írta: "a drog mellékhatása lehet, hogy ilyen sztorikkal állnak elő". "17 nap és kirakjuk őket ukránostól-mindenestől."

Forrás: MTI / Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

