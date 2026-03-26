Kocsis Máté: hamis a fiatal tiszás rendőr sztorija az ukrán kémbotrányban

Kocsis Máté úgy fogalmazott: "a baloldali propagandasajtó által felkapott Szabó Bence rendőr azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga: a titkosszolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el."

Rendre elhallgatják, hogy a Tisza Pártban dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetséggel tartottak kapcsolatot. Beszervezett emberek - tette hozzá.

A kormánypárti politikus szerint "ők már jóval a Tisza Párt megalakulása előtt a szolgálatok látóterében voltak, minden bizonnyal már ukrán beszervezettként csatlakoztak Magyar Péterékhez".

Valójában az lett volna a bűn, ha a magyar titkosszolgálatok nem foglalkoznak velük

- írta.