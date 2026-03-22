Kocsis Máté: az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát

Szerinte Magyar Pétert "egy dolog érdekli, a gyűlöletkeltés és annak a folyamatos mindennapi fenntartása", a politikában mindig is a durva hangnemet, amit a magyarok érzékeltek, "azt neki sikerült kifejezetten toxikussá, gyűlöletkeltővé, hergelővé tenni". Ő maga a kommunikációt gyűlöletkeltésnek hívja, az a lényeg, hogy a kormány ellen alaptalan hírekkel lehessen hergelni az embereket - tette hozzá.

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, kevésbé fontos a számháború, hogy hányan vettek részt a békemeneten vagy a nemzeti meneten, az fog számítani, hogy hányan mennek el április 12-én szavazni. Minden más csak arra alkalmas, hogy folytatódjon a parttalan vita, de a Tisza a választást azért fogja elveszíteni, mint elődei, mert "külföldi összejátszással, külföldről kapott segítséggel akarják megszerezni a magyar hatalmat", és erre a magyar emberek nem jól rezonálnak.

A közvélemény-kutatási adatokkal kapcsolatban azt fogalmazta meg, hogy minden álhír, így az orosz befolyásról szóló vagy az, hogy húsz százalékkal vezetnek, és ezek csak blöffök, kampányeszközök, amivel tartani akarják a reményt a baloldali választókban, hogy sikerülhet. Az ilyen eredményeket közlő közvélemény-kutatók "nem komolyan vehető intézetek, nem komolyan vehető emberek", aminek az lesz a böjtje a választások után, hogy "egy hitelét vesztett intézetnek már senki nem fog komolyan vehető munkát adni".

Azt a kérdést tette fel, hogy ha valóban ennyivel vezetne a Tisza, "akkor miért akarják fenyegetésekkel, feljelentésekkel visszalépésre kényszeríteni az egy-két százalékos jelölteket?".