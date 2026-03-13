Kocsis: Magyar Péter hazudott - mégiscsak durva adóemelésre készülhet a Tisza

Kocsis Máté bejegyzésében arról írt: egy birtokába került bírósági dokumentum szerint nem igaz az az állítás, amelyet Magyar Péter tett korábban a Tisza Párt adóemelési programjával kapcsolatos perről.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter korábban azt állította, hogy jogerősen pert nyert az ügyben az Index.hu ellen. A frakcióvezető azonban kijelentette: a valóságban ilyen jogerős ítélet nem született.

A politikus beszámolója szerint az ügyben több furcsa körülmény is felmerült. Mint írta, a Fővárosi Törvényszék március 4-én olyan értesítést adott ki, amely szerint a Magyar Péter javára született elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett.

Kocsis Máté szerint ezt az információt a bíróság munkatársa szokatlan gyorsasággal eljuttatta a sajtóhoz is. Ezt követően Magyar Péter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy jogerősen pert nyert, és ezzel próbálta bizonyítani, hogy nincs szó a Tisza párt adóemelési terveiről.

A frakcióvezető szerint az információt több médium – köztük a 444, a Telex és a HVG – is átvette és címlapon közölte, így az a benyomás alakulhatott ki, hogy a Tisza párt valóban jogerős bírósági győzelmet aratott az ügyben.