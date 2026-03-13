Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Kocsis: Magyar Péter hazudott - mégiscsak durva adóemelésre készülhet a Tisza
Kocsis Máté bejegyzésében arról írt: egy birtokába került bírósági dokumentum szerint nem igaz az az állítás, amelyet Magyar Péter tett korábban a Tisza Párt adóemelési programjával kapcsolatos perről.
Kocsis Máté szerint Magyar Péter korábban azt állította, hogy jogerősen pert nyert az ügyben az Index.hu ellen. A frakcióvezető azonban kijelentette: a valóságban ilyen jogerős ítélet nem született.
A politikus beszámolója szerint az ügyben több furcsa körülmény is felmerült. Mint írta, a Fővárosi Törvényszék március 4-én olyan értesítést adott ki, amely szerint a Magyar Péter javára született elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett.
Kocsis Máté szerint ezt az információt a bíróság munkatársa szokatlan gyorsasággal eljuttatta a sajtóhoz is. Ezt követően Magyar Péter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy jogerősen pert nyert, és ezzel próbálta bizonyítani, hogy nincs szó a Tisza párt adóemelési terveiről.
A frakcióvezető szerint az információt több médium – köztük a 444, a Telex és a HVG – is átvette és címlapon közölte, így az a benyomás alakulhatott ki, hogy a Tisza párt valóban jogerős bírósági győzelmet aratott az ügyben.
Másnap megváltozott a helyzet
Kocsis Máté szerint a történet azonban néhány nappal később fordulatot vett. Mint írta, március 6-án a Fővárosi Törvényszék egy újabb végzésben már azt közölte, hogy az ítélet mégsem jogerős, vagyis az eljárás tovább folytatódik.
Kiemelte: erről a korrekcióról már nem érkezett hasonló nyilvános tájékoztatás, és Magyar Péter sem tett közzé erről bejegyzést.
A frakcióvezető szerint több körülmény is kérdéseket vet fel az ügyben. Bejegyzésében azt írta: ha a jogerőre emelkedésről szóló hírt kiemelten kezelték és gyorsan eljuttatták a sajtóhoz, akkor az adminisztratív ellenőrzésnek is hasonlóan alaposnak kellett volna lennie.
Emellett azt is állította, hogy az ügyben eljáró bíró nevével megegyező név szerepel egy kiszivárgott adatbázisban, amely a Tisza párt Tiszavilág nevű alkalmazásához köthető.
Kocsis Máté szerint további kérdéseket vet fel az is, hogy ha valóban adminisztratív hiba történt, akkor miért nem adott ki a törvényszék külön tájékoztatást a március 6-i végzésről, amely szerint az ügy mégsem zárult le jogerősen.
A frakcióvezető szerint tehát Magyar Péternek nincs jogerős ítélete az Index ellen ebben az ügyben. Bejegyzésében azt is írta, hogy a Tisza párt azóta több sajtóorgánummal szemben is elveszített pereket az adóemelési programmal kapcsolatos állítások miatt, példaként említve a Magyar Nemzet és a Ripost cikkeit.
Kocsis Máté a bejegyzés végén úgy fogalmazott: szerinte a Tisza párt programjában szerepel egy mintegy 1300 milliárd forintos megszorító csomag, amelyet Magyar Péter megpróbál eltitkolni a választók elől.
A politikus egyúttal politikai üzenetet is megfogalmazott: „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát” – írta, hozzátéve, hogy szerinte hamarosan kiderül az igazság az ügyben.
