Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt

Felborítónak nevezte Orbán Balázs azt, ami a Mandiner cikkében jelent meg, miszerint egy kiszivárgott hangfelvételből derül ki Panyi Szabolccsal kapcsolatban. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy az újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt.

A bejegyzés szerint a felvételből az derül ki, hogy Panyi Szabolcs „külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt”, és ezek segítségével hallgatták le a magyar külügyminisztert.

Orbán Balázs azt írta, hogy az ügy „egészen felháborító”, majd hozzátette: a felvétel alapján az is kiderül, hogy az újságíró kapcsolatban áll Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével. A politikai igazgató állítása szerint Panyi Szabolcs és Orbán Anita „szorosan dolgoznak együtt”, és korábban az újságíró a politikus kampánycsapatának is tagja volt. Orbán Balázs szerint, ha Orbán Anita lenne Magyarország külügyminisztere, akkor Panyi Szabolcs „bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne”.