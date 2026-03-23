Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt

Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt
Orbán Balázs osztotta meg a hírt, miszerint egy kiszivárgott hangfelvétel alapján Panyi Szabolcs újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működhet együtt. A miniszterelnök politikai igazgatója azt is állítja, hogy a Tisza Párthoz köthető kapcsolatokról is szó esik.
2026. március 23., hétfő 09:11
Felborítónak nevezte Orbán Balázs azt, ami a Mandiner cikkében jelent meg, miszerint egy kiszivárgott hangfelvételből derül ki Panyi Szabolccsal kapcsolatban. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy az újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt.

A bejegyzés szerint a felvételből az derül ki, hogy Panyi Szabolcs „külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt”, és ezek segítségével hallgatták le a magyar külügyminisztert.

Orbán Balázs azt írta, hogy az ügy „egészen felháborító”, majd hozzátette: a felvétel alapján az is kiderül, hogy az újságíró kapcsolatban áll Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével. A politikai igazgató állítása szerint Panyi Szabolcs és Orbán Anita „szorosan dolgoznak együtt”, és korábban az újságíró a politikus kampánycsapatának is tagja volt. Orbán Balázs szerint, ha Orbán Anita lenne Magyarország külügyminisztere, akkor Panyi Szabolcs „bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne”.

Ezt nem fogjuk hagyni, Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége!

– fogalmazott Orbán Balázs.

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

 

