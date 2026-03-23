Itt a teljes felvétel, ami leleplezte Szijjártó Péter lehallgatását + videó
Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt
Felborítónak nevezte Orbán Balázs azt, ami a Mandiner cikkében jelent meg, miszerint egy kiszivárgott hangfelvételből derül ki Panyi Szabolccsal kapcsolatban. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy az újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt.
A bejegyzés szerint a felvételből az derül ki, hogy Panyi Szabolcs „külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt”, és ezek segítségével hallgatták le a magyar külügyminisztert.
Orbán Balázs azt írta, hogy az ügy „egészen felháborító”, majd hozzátette: a felvétel alapján az is kiderül, hogy az újságíró kapcsolatban áll Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével. A politikai igazgató állítása szerint Panyi Szabolcs és Orbán Anita „szorosan dolgoznak együtt”, és korábban az újságíró a politikus kampánycsapatának is tagja volt. Orbán Balázs szerint, ha Orbán Anita lenne Magyarország külügyminisztere, akkor Panyi Szabolcs „bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne”.
Ezt nem fogjuk hagyni, Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége!
– fogalmazott Orbán Balázs.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton
Gulyás Gergely a lehallgatási botrányról: Ide vezet a Tisza Kijevet és Brüsszelt szolgáló politikája
Szijjártó lehallgatása: Schiffer András vitte be a kegyeldöfést
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, hogy ő hallható a hangfelvételen
Minden szem a Millenárisra szegeződik – Európa legnépszerűbb patrióta politikusai érkeznek hazánkba
Panyi Szabolcs beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert
Kocsis Máté: A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók
Dömötör Csaba: A lehallgatási botrány szálai a Tisza Pártig érnek
Sosem látott durva eszközöket vetnek be a külföldi titkosszolgálatok, hogy belevigyék Magyarországot a háborúba + videó
Szijjártó Péter megdöbbent, hogy egy magyar újságíró közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat
Zelenszkij sztárügyvédje kikotyogta a nagy tervet: Ukrajna eldöntötte, hogy megsemmisíti a Barátság vezetéket
Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatása ügyében