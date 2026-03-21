2026. március 21. szombat, Benedek
13°C Budapest
donald trump
cpac hungary
amerikai elnök
orbán viktor

Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktor újraválasztását

Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktor újraválasztását
Az amerikai elnök a Budapesten megrendezett CPAC Hungary 2026-ra küldött videóüzenetet, s azt mondta, a magyar miniszterelnök kiváló munkát végzett az országért, különösen a határvédelem terén.
2026. március 21., szombat 12:56
Frissítve: 2026. március 21., szombat 12:57
Vágólapra másolva!

Donald Trump amerikai elnök teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választások előtt a szombaton Budapesten megrendezett CPAC Hungary 2026-ra küldött videóüzenetében, amelyben kiemelte: reményei szerint a magyar kormányfő nagy fölénnyel nyer majd.

Az amerikai elnök videóüzenetében kijelentette: 

a legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit, mint tudják, támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását; sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert.

Trump rámutatott: Orbán Viktor kiváló munkát végzett az országért, különösen a határvédelem terén. Magyarország szavai szerint erős és szilárd külső határokkal rendelkezik, ennek köszönhetően pedig elkerüli azokat a problémákat − köztük a bűnözést −, amelyekkel más országok küzdenek.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: reméli, hogy Orbán Viktor nyerni fog, méghozzá nagy fölénnyel.

Minden támadás ellenére meg kell érteni, hogy a magyar miniszterelnök folyamatosan nyer - ez közös vonásunk. Nyerni akarunk, de tisztességesen, méltányosan, egyértelműen és döntő fölénnyel"

− fogalmazott.

Trump köszönetet mondott a CPAC résztvevőinek, amiért elkötelezték magukat a józan ész, a konzervatív elvek és a közös civilizáció mellett, amelyen az amerikaiak, a magyarok és az európaiak egyaránt osztoznak. Úgy fogalmazott: 

a két nemzet utat mutat egy megújuló Nyugat felé, amely megvédi polgárait, felemeli gyermekeit, és nemzedékeken át vezeti majd a világot.

Kiemelte: az Egyesült Államok és Magyarország keményen fog együtt dolgozni az energiaügyben, Magyarország pedig továbbra is keményen fog dolgozni a migráció megállításán. Azt mondta, Európának számos problémával kell szembenéznie, és haladnia kell a megoldás felé. Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll − szögezte le, ugyanakkor jelezte, hogy Európának még sokat kell tenni azért, hogy visszanyerje pozícióját.

Isten áldja Önöket, és nagyszerű konferenciát kívánok!

 − zárta videóüzenetét az amerikai elnök.

(MTI)

 

Nyitókép: Képernyőfotó/Facebook, Tények

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra