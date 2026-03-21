Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktor újraválasztását

Donald Trump amerikai elnök teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választások előtt a szombaton Budapesten megrendezett CPAC Hungary 2026-ra küldött videóüzenetében, amelyben kiemelte: reményei szerint a magyar kormányfő nagy fölénnyel nyer majd.

Az amerikai elnök videóüzenetében kijelentette:

a legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit, mint tudják, támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását; sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert.

Trump rámutatott: Orbán Viktor kiváló munkát végzett az országért, különösen a határvédelem terén. Magyarország szavai szerint erős és szilárd külső határokkal rendelkezik, ennek köszönhetően pedig elkerüli azokat a problémákat − köztük a bűnözést −, amelyekkel más országok küzdenek.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: reméli, hogy Orbán Viktor nyerni fog, méghozzá nagy fölénnyel.