Orbán Viktor: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!
Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktor újraválasztását
Donald Trump amerikai elnök teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választások előtt a szombaton Budapesten megrendezett CPAC Hungary 2026-ra küldött videóüzenetében, amelyben kiemelte: reményei szerint a magyar kormányfő nagy fölénnyel nyer majd.
Az amerikai elnök videóüzenetében kijelentette:
a legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit, mint tudják, támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását; sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert.
Trump rámutatott: Orbán Viktor kiváló munkát végzett az országért, különösen a határvédelem terén. Magyarország szavai szerint erős és szilárd külső határokkal rendelkezik, ennek köszönhetően pedig elkerüli azokat a problémákat − köztük a bűnözést −, amelyekkel más országok küzdenek.
Az amerikai elnök hangsúlyozta: reméli, hogy Orbán Viktor nyerni fog, méghozzá nagy fölénnyel.
Minden támadás ellenére meg kell érteni, hogy a magyar miniszterelnök folyamatosan nyer - ez közös vonásunk. Nyerni akarunk, de tisztességesen, méltányosan, egyértelműen és döntő fölénnyel"
− fogalmazott.
Trump köszönetet mondott a CPAC résztvevőinek, amiért elkötelezték magukat a józan ész, a konzervatív elvek és a közös civilizáció mellett, amelyen az amerikaiak, a magyarok és az európaiak egyaránt osztoznak. Úgy fogalmazott:
a két nemzet utat mutat egy megújuló Nyugat felé, amely megvédi polgárait, felemeli gyermekeit, és nemzedékeken át vezeti majd a világot.
Kiemelte: az Egyesült Államok és Magyarország keményen fog együtt dolgozni az energiaügyben, Magyarország pedig továbbra is keményen fog dolgozni a migráció megállításán. Azt mondta, Európának számos problémával kell szembenéznie, és haladnia kell a megoldás felé. Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll − szögezte le, ugyanakkor jelezte, hogy Európának még sokat kell tenni azért, hogy visszanyerje pozícióját.
Isten áldja Önöket, és nagyszerű konferenciát kívánok!
− zárta videóüzenetét az amerikai elnök.
(MTI)
