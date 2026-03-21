Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktor újraválasztását
Orbán Viktor: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!
„A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát hozta Trump elnök győzelme”
Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ - jelentette ki a miniszterelnök, hangsúlyozva: a fagyos évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be.
Orbán Viktor felidézte, egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték Donald Trump amerikai elnök győzelmét, amely hatalmas siker volt a világ patrióta erőinek.
Kiemelte: azóta jobb hely lett a nyugati világ. Visszaszorult a genderpropaganda, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, "ami természetes": az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye - jelezte.
Hozzátette, a progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöld őrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti - összegzett Orbán Viktor.
Hangsúlyozta: sokat köszönhetnek Trump elnöknek a magyarok is. A "fagyos demokrata évek" után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be: újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások születtek az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás - idézte fel a kormányfő.
„Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba”
Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, ez történik most Magyarországon is - jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök hangsúlyozta: az európai demokrácia haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban, behálózta a politikai cenzúra, és mert "gyors reagálású NGO-hálózata" van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat.
Ha nem tetszik, amit mondasz, letekerik az elérésedet
- jegyezte meg.
Hozzátette: Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat - értékelt a kormányfő. Kijelentette, ez történik most, az áprilisi választások előtt Magyarországon is: nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány.
Hát nem lesz, barátaim
- szögezte le Orbán Viktor.
„A konzervatívoknak a saját nemzetük az első”
A konzervatívoknak a saját nemzetük az első - jelentette ki a miniszterelnök a CPAC Hungary 2026 konferencián.
Orbán Viktor a tanácskozást "a világ legnagyobb nyílt összeesküvésének" nevezve azt mondta, még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni, pont úgy, ahogy néhány éve eltervezték.
A Fel, győzelemre! mottójú konferencián hozzátette, ami most történik, az a legnagyobb politikai átrendeződés a nyugati civilizáció elmúlt száz évében, és ennek epicentruma, erőközpontja az Egyesült Államok, az európai előretolt helyőrsége pedig Magyország.
Rámutatott, akik itt vannak, valójában nemcsak politikával foglalkoznak, hanem "a nyugati világ lelkéért" harcolnak.
Orbán Viktor úgy folytatta, azért dolgoznak ennek a küzdelemnek a politikai frontvonalában, mert "mi, konzervatívok bízunk a saját népünkben".
Éljünk bárhol a világon, mi a saját nemzetünk ügyét visszük előre és csak a saját választóinknak felelünk. Nekünk a saját nemzetünk az első
- jelentette ki.
A kormányfő szólt arról is, korábban azt hitték, hogy a nemzeti erők nemzetközi szerveződésének nincs értelme. De azóta "megokosodtunk", rájöttünk, hogy ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk is nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk - rögzítette.
"Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk"
Brüsszel nem az európai emberek érdekeit képviseli, hanem az ukránok elnökét. Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteniük. Ez a mi küldetésünk - jelentette ki a miniszterelnök .
Kiemelte, az áprilisi választásokon minden eddiginél nagyobb a tét, és hangsúlyozta, ha győznek, azzal nemcsak Magyarországot védik meg, hanem beszakítják a "progresszívek brüsszeli kapuját is".
Nekünk, magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk. Kifejtette: a brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot; Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot.
Orbán Viktor azt mondta, a brüsszeli támadást csütörtökön visszaverték, nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokádot kell kivédeni, és "azzal is jól állunk", hiába akarták, nem tudták destabilizálni az energiarendszerünket - mondta a miniszterelnök.
Kifejtette, hazai, de nehezített terepen vannak: Magyarország 16 éve a nemzeti konzervatív erők legerősebb bástyája az Európai Unióban, ugyanakkor ennek a bástyának a ledöntése lenne a progresszívok legnagyobb győzelme. Ez a csata ezért nemcsak Magyarországról szól, hanem arról is, hogy ki nyeri meg ezt a meccset Brüsszelben - fogalmazott.
