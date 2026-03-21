Orbán Viktor: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

„A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát hozta Trump elnök győzelme”

Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ - jelentette ki a miniszterelnök, hangsúlyozva: a fagyos évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be.

Orbán Viktor felidézte, egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték Donald Trump amerikai elnök győzelmét, amely hatalmas siker volt a világ patrióta erőinek.

Kiemelte: azóta jobb hely lett a nyugati világ. Visszaszorult a genderpropaganda, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, "ami természetes": az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye - jelezte.