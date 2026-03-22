2026. március 22. vasárnap, Beáta, Izolda
Előbb halálosan megfenyegette Orbán Viktort, majd Magyar Péter támogatására szólította fel a magyarokat

Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka
Arra szólította fel a magyar szavazókat az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, hogy szavazzanak Magyar Péterre és ezzel „állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal”. Dmitro Jaros januárban halálosan megfenyegette Orbán Viktort, katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal.
2026. március 22., vasárnap 11:27
– Magyarország soha nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol! – jelentette ki Orbán Viktor egy hete közzétett videójában, melyben azt kifogásolta, hogy Kijev továbbra sem nyitotta meg a Barátság kőolajvezetéket, miközben „pontosan tudja, hogy az létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára”. Mintegy válaszul arra szólította fel a magyar szavazókat az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros, hogy szavazzanak Magyar Péterre és ezzel állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal. A szélsőséges nézeteiről ismert férfi januárban halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Mindebből pedig az következik az Ellenpont cikkét szemléző Magyar Nemzet szerint, hogy Zelenszkij minden lehetőséget felhasználva próbál meg nyomást gyakorolni Magyarországra az áprilisi választás előtt.

Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka már nem először próbál beleavatkozni a magyar belügyekbe
Dmitro Jaros nyíltan elkezdett kampányolni a Tisza mellett

Az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka egy ingerült posztban reagált a magyar miniszterelnök szavaira. Kezdésként 

  • „megszállott ártányhoz” hasonlította Orbán Viktort, 
  • nyíltan kampányolni kezdett Magyar Péter mellett. 

Minden eddigi ukrán megszólalónál egyértelműbb felhívást intézett a magyar választókhoz: 

áprilisban cseréljék le a jelenlegi kormányt, és olyan kormányfőt válasszanak, aki jó viszonyban van Kijevvel. 

Értelemszerűen ezzel a Tiszára és Magyar Péterre célzott – hiszen más ellenzéki pártnak nincs semmi esélye. ​Felszólította a magyarokat, hogy 

  • váltsák le szégyenteljes kormányukat, 
  • emlékezzenek az 1956-os felkelők becsületére és vitézségére, 
  • szakítsanak meg minden kapcsolatot a kremli bábokkal, 
  • állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal.

​Végül még azt is hozzátette, hogy egy kormányváltás „jó lesz Magyarországnak, jó lesz Ukrajnának és Európa nemzetállamainak is”.  Az Ellentponton megjelent teljes cikk itt olvasható el.

Orbán Viktor egy hete közzétett videója, melyben azt kifogásolta, hogy Kijev továbbra sem nyitotta meg a Barátság kőolajvezetéket:

