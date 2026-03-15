Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít

A Békemenet ismét bizonyított, a magyarok nemet mondanak Brüsszelnek és Kijevnek
Meglepőnek és beszédesnek nevezte az ukrán zászlók megjelenését a Tisza Párt rendezvényén a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint mindez annak a jele, hogy Magyar Péter és az ukrán vezetés között paktum jöhetett létre. Ugyanakkor kijelentette, a Békemeneten egyértelműen többen voltak mint a Tisza Párt menetén, ebből is látszik, hogy a jobboldal, a Fidesz jobban tud mozgósítani.
2026. március 15., vasárnap 18:54
– Megdöbbentő, hogy ukrán zászlóval vonulnak a tiszások. Ez ugyanis újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter paktumot kötött az ukránokkal – mondta el a Magyar Nemzetnek a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel kiemelte, az elmúlt hetekben ennek egyértelmű jeleit láthattuk a Barátság kőolajvezeték leállítása kapcsán. Egy paktum jöt létre a Tisza és Zelenszkij között, ennek a jele az ukrán zászló ezen a tüntetésen. Miközben fenyegetőznek, illetve zsarolják Magyarországot, addig ukrán zászlóval vonulnak a Tiszások, ez egy egyértelmű állásfoglalás – tette hozzá.

Deák Dániel szerint egyértelműen bebizonyosodott, mivel a Békemeneten voltak többen, a Fidesz képes az eredményes mozgósításra
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Deák Dániel szerint kulcskérdés a mozgósítás

A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, a Békemeneten egyértelműen többen voltak mint a Tisza Párt menetén, ebből is látszik, hogy a jobboldal, a Fidesz jobban tud mozgósítani. A Kossuth tér és a környező utcák is megteltek. Ebből is látszik, hogy a mostani messze nagyobb volt az október 23-i Békemenetnél is. Hozzátette, a mozgósítás továbbra is kulcskérdés, az elkövetkezendő négy hétben az a cél, hogy a lehető legtöbb szavazót mozgósítsa a nemzeti oldal, amint azt a miniszterelnök egyértelműen elmondta a beszédében is.

Látszik a felvételekből, hogy a Magyar Péter nagyobb tömegre számított, ki vannak rakva végig az Andrássy úton és a Deák téren is a hangszórók. Azt hitte, hogy odáig fog érni a tömeg, de üresen tátong a hangszórók előtti terület, ez is azt jelzi, hogy jóval kevesebben vettek részt a Tiszának a menetén, mint ahány emberre számított Magyar Péter

– emelte ki Deák Dániel, aki leszögezte, az egyértelműen látszódik, Magyar Péter mindent bevetett annak érdekében, hogy mozgósítsa a szimpatizánsait.

A Tisza elérte a plafont, a Fidesznek vannak tartalékai

Buszoztatással sem sikerült azt a célt elérni, amit kitűzött maga elé. Magyar Péter egymilliós tömeget várt, de egyértelműen látszik, hogy ilyenről nincsen szó. Ez azt mutatja, hogy 

  • a Tisza elérte a plafont, 
  • nem tudnak tovább növekedni.

Deák szerint a Tisza Párt mostanra elérte azokat a szavazókat, akiket meg tudtak szólítani, nem látszik további a növekedési potenciált, ezzel szemben a Fidesznek még mindig vannak tartalékai.

A bizonytalanok körében a mi méréseink alapján is nagyobb tartaléka van a Fidesznek, ezt a mai nap is jól mutatja 

– jelentette ki az elemző.

Deák Dániel szavait a Magyar Turisztikai Ügynökség cellainformációkra épülő adatai is alátámasztják. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy

  • a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható,
  • a Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számoltak össze.

 Az MTÜ hozzátette, az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt. Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak.

