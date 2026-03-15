Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít

– Megdöbbentő, hogy ukrán zászlóval vonulnak a tiszások. Ez ugyanis újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter paktumot kötött az ukránokkal – mondta el a Magyar Nemzetnek a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel kiemelte, az elmúlt hetekben ennek egyértelmű jeleit láthattuk a Barátság kőolajvezeték leállítása kapcsán. Egy paktum jöt létre a Tisza és Zelenszkij között, ennek a jele az ukrán zászló ezen a tüntetésen. Miközben fenyegetőznek, illetve zsarolják Magyarországot, addig ukrán zászlóval vonulnak a Tiszások, ez egy egyértelmű állásfoglalás – tette hozzá.

Deák Dániel szerint egyértelműen bebizonyosodott, mivel a Békemeneten voltak többen, a Fidesz képes az eredményes mozgósításra

Deák Dániel szerint kulcskérdés a mozgósítás

A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, a Békemeneten egyértelműen többen voltak mint a Tisza Párt menetén, ebből is látszik, hogy a jobboldal, a Fidesz jobban tud mozgósítani. A Kossuth tér és a környező utcák is megteltek. Ebből is látszik, hogy a mostani messze nagyobb volt az október 23-i Békemenetnél is. Hozzátette, a mozgósítás továbbra is kulcskérdés, az elkövetkezendő négy hétben az a cél, hogy a lehető legtöbb szavazót mozgósítsa a nemzeti oldal, amint azt a miniszterelnök egyértelműen elmondta a beszédében is.

Látszik a felvételekből, hogy a Magyar Péter nagyobb tömegre számított, ki vannak rakva végig az Andrássy úton és a Deák téren is a hangszórók. Azt hitte, hogy odáig fog érni a tömeg, de üresen tátong a hangszórók előtti terület, ez is azt jelzi, hogy jóval kevesebben vettek részt a Tiszának a menetén, mint ahány emberre számított Magyar Péter