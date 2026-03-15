A Békemenet ereje a bizonytalan szavazókig is elér

A hétvégi, a kormány mellett kiálló békepárti tömegrendezvény nemcsak erődemonstráció volt, hanem politikai üzenet is a választási kampány közepén – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Békemenet a bizonytalan szavazók számára is jelzés lehet arról, hogy a kormánypártok mögött jelentős társadalmi támogatás áll, ami a kampány hajrájában a mozgósítás szempontjából különösen fontos. Az elemző szerint az utóbbi hetekben olyan politikai üzenetek érték a magyar választókat, amelyek túlmutatnak a hagyományos belpolitikai vitákon. Mint fogalmazott, a magyarok „néhány hete üzenetet kaptak Ukrajnából”, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – szerinte brüsszeli politikai támogatással – a magyar választások kapcsán fogalmazott meg kritikákat.

A Békemenet igazi demonstráció volt, Orbán Viktor minden idők legnagyobb tömegrendezvényén mondhatta el ünnepi beszédét

Békemenet, a csendes többség megmozdult

Zila János úgy véli, hogy ezek a megszólalások a magyar belpolitikai viták részévé váltak, és a kormánypárti oldal értelmezésében külső nyomásként jelennek meg. Az elemző szerint a Békemenet részben erre adott társadalmi reakciónak tekinthető.