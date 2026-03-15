A Békemenet ereje a bizonytalan szavazókig is elér

A Békemenet hatalmas tömeget mozgósított, ez a kormánypártok erejét mutatja
A tömegrendezvény a kormánypártok mozgósítását is erősítheti a kampányban. A Békemenet volt az első válasz, amikor a csendes többség megmozdult.
2026. március 15., vasárnap 16:37
A hétvégi, a kormány mellett kiálló békepárti tömegrendezvény nemcsak erődemonstráció volt, hanem politikai üzenet is a választási kampány közepén – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Békemenet a bizonytalan szavazók számára is jelzés lehet arról, hogy a kormánypártok mögött jelentős társadalmi támogatás áll, ami a kampány hajrájában a mozgósítás szempontjából különösen fontos. Az elemző szerint az utóbbi hetekben olyan politikai üzenetek érték a magyar választókat, amelyek túlmutatnak a hagyományos belpolitikai vitákon. Mint fogalmazott, a magyarok „néhány hete üzenetet kaptak Ukrajnából”, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – szerinte brüsszeli politikai támogatással – a magyar választások kapcsán fogalmazott meg kritikákat.

A Békemenet igazi demonstráció volt, Orbán Viktor minden idők legnagyobb tömegrendezvényén mondhatta el ünnepi beszédét
A Békemenet igazi demonstráció volt, Orbán Viktor minden idők legnagyobb tömegrendezvényén mondhatta el ünnepi beszédét
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Békemenet, a csendes többség megmozdult

Zila János úgy véli, hogy ezek a megszólalások a magyar belpolitikai viták részévé váltak, és a kormánypárti oldal értelmezésében külső nyomásként jelennek meg. Az elemző szerint a Békemenet részben erre adott társadalmi reakciónak tekinthető.

A Békemenet volt az első válasz, amikor a csendes többség megmozdult

– fogalmazott. Szerinte bár a rendezvény résztvevőit gyakran éri kritika az online nyilvánosságban, a személyes részvétel azt mutatja, hogy jelentős mobilizációs potenciál van a kormánypárti oldalon.

A tömegrendezvények után rendszerint vita alakul ki a résztvevők számáról. Zila János szerint azonban a „számháború” önmagában kevésbé fontos, mint az a politikai üzenet, amelyet a demonstráció közvetít. Az elemző úgy látja: a nagy létszámú rendezvényeknek elsősorban pszichológiai hatása van a választókra:

  • erősíthetik a saját tábor identitását, 
  • a bizonytalan szavazók számára is azt az érzetet kelthetik, hogy egy politikai közösség mögött jelentős társadalmi támogatás áll.

Felidézte, hogy a kormánypártok a 2022-es választáson is a vártnál nagyobb arányú győzelmet arattak. Zila szerint ebben szerepet játszott az a mozgósítási képesség, amely a kampány végére aktivizálta a jobboldali szavazókat.

Üzenet a bizonytalanoknak

Az elemző szerint a Békemenet egyik legfontosabb célcsoportja éppen a politikailag kevésbé elkötelezett választói réteg. Úgy látja, hogy a rendezvény a politikai stabilitást és az erős közösségi támogatást sugallhatja, ami a bizonytalan szavazók egy részét a kormánypártok felé terelheti. Zila János szerint a háború kérdése is meghatározó tényező a magyar politikai vitákban.

A magyar társadalom jelentős része elutasítja, hogy az ország közelebb sodródjon az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktushoz

– tette hozzá. Az elemző ezzel összefüggésben bírálta azokat a megszólalásokat is, amelyek szerinte relativizálják a konfliktus súlyát. Példaként említette Ruszin-Szendi Romulusz korábbi kijelentését, amelyben a volt vezérkari főnök úgy fogalmazott: „nincs háború, nincs háború, nincs háború”.

A szakértő szerint a kampány hátralévő időszakában várhatóan tovább erősödik a politikai mobilizáció mindkét oldalon. A tömegrendezvények – legyenek azok kormánypártiak vagy ellenzékiek – fontos eszközei maradnak a politikai erődemonstrációnak. Zila János úgy véli, a választások végkimenetelét végső soron az dönti el, hogy melyik oldal képes hatékonyabban megszólítani és mozgósítani a bizonytalan szavazókat.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

