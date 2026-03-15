A balliberális média sem tudja leplezni a Békemenet méreteit

A Békemenet ismét bizonyított, a magyarok nemet mondanak Brüsszelnek és Kijevnek
Olyan légifelvételeket közölt a HVG, amelyek bizonyítják, hatalmas tömeg állt ki ismét Orbán Viktor mellett.
A kormánypártisággal korántsem vádolható HVG sem tudta leplezni, hogy milyen tömegek mozdultak meg a mai napon a kormányoldalon. Veres Viktor, a HVG fotóriportere szombaton délelőtt légifelvételeket készített a március 15-i Békemenetről.

A felvételekből egyértelműen látszik, hogy miközben a tömeg eleje már a Szent István körúton volt, addig a vége még fel sem kanyarodott a Margit hídra, amely teljes egészében megtelt emberekkel.

A baloldali Partizán élő műsorában sem tudták leplezni a tömeg méretét, meg is jegyezték a műsorvezetők, hogy nem túlzás, nagyon nagy a tömeg.

 

Több százezres tömeg a Békemeneteken

Immár hosszú időre nyúlik vissza a Békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték.

Az eddigi Békemenetek:

  • 2012. január 21.
  • 2012. március 15.
  • 2012. október 23.
  • 2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)
  • 2013. október 23.
  • 2014. március 29.
  • 2018. március 15.
  • 2021. október 23.
  • 2022. március 15.
  • 2024. június 1.
  • 2025. október 23.

A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.

A március 15-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti  Elvis Presley téren, majd 11 órakor indul el a menet

a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkezik meg a Kossuth térre. A Békemenet itt csatlakozik az állami ünnepséghez, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor mond beszédet.

