Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
A balliberális média sem tudja leplezni a Békemenet méreteit
A kormánypártisággal korántsem vádolható HVG sem tudta leplezni, hogy milyen tömegek mozdultak meg a mai napon a kormányoldalon. Veres Viktor, a HVG fotóriportere szombaton délelőtt légifelvételeket készített a március 15-i Békemenetről.
A felvételekből egyértelműen látszik, hogy miközben a tömeg eleje már a Szent István körúton volt, addig a vége még fel sem kanyarodott a Margit hídra, amely teljes egészében megtelt emberekkel.
A baloldali Partizán élő műsorában sem tudták leplezni a tömeg méretét, meg is jegyezték a műsorvezetők, hogy nem túlzás, nagyon nagy a tömeg.
Több százezres tömeg a Békemeneteken
Immár hosszú időre nyúlik vissza a Békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték.
Az eddigi Békemenetek:
- 2012. január 21.
- 2012. március 15.
- 2012. október 23.
- 2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)
- 2013. október 23.
- 2014. március 29.
- 2018. március 15.
- 2021. október 23.
- 2022. március 15.
- 2024. június 1.
- 2025. október 23.
A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.
A március 15-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, majd 11 órakor indul el a menet
a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkezik meg a Kossuth térre. A Békemenet itt csatlakozik az állami ünnepséghez, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor mond beszédet.
