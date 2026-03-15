A balliberális média sem tudja leplezni a Békemenet méreteit

A kormánypártisággal korántsem vádolható HVG sem tudta leplezni, hogy milyen tömegek mozdultak meg a mai napon a kormányoldalon. Veres Viktor, a HVG fotóriportere szombaton délelőtt légifelvételeket készített a március 15-i Békemenetről.

A felvételekből egyértelműen látszik, hogy miközben a tömeg eleje már a Szent István körúton volt, addig a vége még fel sem kanyarodott a Margit hídra, amely teljes egészében megtelt emberekkel.

A baloldali Partizán élő műsorában sem tudták leplezni a tömeg méretét, meg is jegyezték a műsorvezetők, hogy nem túlzás, nagyon nagy a tömeg.

Több százezres tömeg a Békemeneteken