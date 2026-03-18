Beismerés: a Tisza közvéleménykutatója szerint Magyar Péter elutasítottsága jelentős a pártnélküliek körében

Gyakran elhangzik az ellenzéki véleményformálóktól a Tisza Pártot támogató sajtó különböző felületein, műsoraiban, hogy Magyar Péterről minden botrány lepereg, „teflonpolitikusnak” is szokták emiatt nevezni. Most ezt a mítoszt zúzta porrá éppen az a közvélemény-kutató, aki egyébként közel áll a Tisza Párthoz. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Telex keddi podcast műsorában azt mondta:

Magyar Péternek óriási az elutasítottsága a Fideszen belül és a pártnélküliek között is jelentős az elutasítottsága.

Az elemző ezzel is igyekezett alátámasztani azt a megállapítását, hogy az ellenzéki tévhittel ellentétben egyáltalán nem hatástalan a Tisza-elnök karakterének és kínos ügyeinek bemutatása.

Róna nem először árnyalja azt a narratívát, amit esélyesség-menedzsmentnek neveznek és amellyel másfél éve építik a baloldali közvélemény-kutatók azt, hogy Magyar Péterék élvezik már a társadalom többségének támogatását.

A Magyar Nemzet többször beszámolt a manipulációs kerekasztal tevékenységéről, ugyanakkor az sem ritka, hogy éppen ezek a szereplők cáfolják egyes nyilatkozataikban a saját kutatási eredményeiket. Közülük is Róna Dániel az, aki talán a legtöbbször magyarázta el, hogy a Tisza javára mért olykor 15-20 százalékos előny a Fidesszel szemben nem a valóságot tükrözi.