2026. március 22. vasárnap
Aba-Horváth: a Tisza Párt sajtófőnökének náci karlendítéséről - Ne engedjük, hogy visszatérjen a történelem legborzalmasabb időszaka

Aba-Horváth: a Tisza Párt sajtófőnökének náci karlendítéséről - Ne engedjük, hogy visszatérjen a történelem legborzalmasabb időszaka
Zsák a foltját – utalt a Tisza pártos Tárkányi Zsolt karlendítésére az Országos Roma Önkormányzat elnöke. Aba-Horváth István egy tiltakozásról osztott meg videót, amelyet a karlendítésre hoztak nyilvánosságra válaszképpen a roma közösséget képviselve.
2026. március 22., vasárnap 11:36
– Nemrégiben láttam egy plakátot, amin a rasszizmus, a náci fajelmélet és a náci ideológia kéz a kézben jár – kezdte videóját a közösségi oldalán az Országos Roma Önkormányzat elnöke. Aba-Horváth István megjegyezte: zsák megtalálta a foltját, majd utalt arra a hírre, hogy a Tisza Párt sajtófőnöke nehezen félreérthető karmozdulatot tett egy előkerült fotón. A felháborodás ellenére Magyar Péterék nem határolódtak el Tárkányi Zsolttól, hanem azt egy labdarúgó-mérkőzéseken mástól is látott mozdulathoz hasonlította.

Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben Aba-Horváth István szerint megmutatja, miként is vélekedik a Tisza a történelem egyik legsötétebb ideológiájától
Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben Aba-Horváth István szerint megmutatja, miként is vélekedik a Tisza a történelem egyik legsötétebb ideológiájától
Fotó: Hetek

Aba-Horváth István: Ne engedjük, hogy visszatérjen a történelem legborzalmasabb időszaka

Az Országos Roma Önkormányzat elnöke videójában úgy folytatta, több millió ember esett áldozatul az ideológiának, amely emberek közt megkülönböztetést tesz: 

  • megoszt, 
  • kirekeszt 
  • gyűlöletet szít. 

Mint azt Aba-Horváth István kijelentette, azt gondolták, hogy ezeket a cselekedeteket a II. világháborúban el is felejthették, de nem így történt. Ma is köztünk vannak ezek a jelenségek, ezek az értékek, amelyekre ha nem figyelnek, elvetett magként szárba fognak szökkenni és újra és újra a roma közösséget fogja gyötörni. 

Nem engedhetjük meg, hogy bárki ebben a nemzetben csak azért, hogy bármi előnyt szerezzen, karlendítéssel mutassa meg, hogy neki mi az elképzelése a közös jövőnkről

– jelentette ki az Országos Roma Önkormányzat elnöke, aki posztjában kiemelte, fájdalmas emlék, amelynek a felismerése meghatározza a jövőjüket is.

Egy fotó, ami egyszerre leplezi le a Tisza Párt kirekesztő, megosztó politikáját! Amit eddig tagadtak, ma mosolyogva tolják az arcunkba!  

– írta Aba-Horváth István, majd azzal zárta a bejegyzését, hogy a magyar nemzetet nem lehet kirekesztésre, gyűlöletre, hazudozásra, kettős mércére, megosztásra, bizalmatlanságra, árulásra építeni. 

 

 

Nyitókép/MTI

