Aba-Horváth: a Tisza Párt sajtófőnökének náci karlendítéséről - Ne engedjük, hogy visszatérjen a történelem legborzalmasabb időszaka

Mint azt Aba-Horváth István kijelentette, azt gondolták, hogy ezeket a cselekedeteket a II. világháborúban el is felejthették, de nem így történt. Ma is köztünk vannak ezek a jelenségek, ezek az értékek, amelyekre ha nem figyelnek, elvetett magként szárba fognak szökkenni és újra és újra a roma közösséget fogja gyötörni.

Nem engedhetjük meg, hogy bárki ebben a nemzetben csak azért, hogy bármi előnyt szerezzen, karlendítéssel mutassa meg, hogy neki mi az elképzelése a közös jövőnkről

– jelentette ki az Országos Roma Önkormányzat elnöke, aki posztjában kiemelte, fájdalmas emlék, amelynek a felismerése meghatározza a jövőjüket is.

Egy fotó, ami egyszerre leplezi le a Tisza Párt kirekesztő, megosztó politikáját! Amit eddig tagadtak, ma mosolyogva tolják az arcunkba!

– írta Aba-Horváth István, majd azzal zárta a bejegyzését, hogy a magyar nemzetet nem lehet kirekesztésre, gyűlöletre, hazudozásra, kettős mércére, megosztásra, bizalmatlanságra, árulásra építeni.