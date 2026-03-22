Ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra egy tiszás aktivista
Aba-Horváth: a Tisza Párt sajtófőnökének náci karlendítéséről - Ne engedjük, hogy visszatérjen a történelem legborzalmasabb időszaka
– Nemrégiben láttam egy plakátot, amin a rasszizmus, a náci fajelmélet és a náci ideológia kéz a kézben jár – kezdte videóját a közösségi oldalán az Országos Roma Önkormányzat elnöke. Aba-Horváth István megjegyezte: zsák megtalálta a foltját, majd utalt arra a hírre, hogy a Tisza Párt sajtófőnöke nehezen félreérthető karmozdulatot tett egy előkerült fotón. A felháborodás ellenére Magyar Péterék nem határolódtak el Tárkányi Zsolttól, hanem azt egy labdarúgó-mérkőzéseken mástól is látott mozdulathoz hasonlította.
Aba-Horváth István: Ne engedjük, hogy visszatérjen a történelem legborzalmasabb időszaka
Az Országos Roma Önkormányzat elnöke videójában úgy folytatta, több millió ember esett áldozatul az ideológiának, amely emberek közt megkülönböztetést tesz:
- megoszt,
- kirekeszt
- gyűlöletet szít.
Mint azt Aba-Horváth István kijelentette, azt gondolták, hogy ezeket a cselekedeteket a II. világháborúban el is felejthették, de nem így történt. Ma is köztünk vannak ezek a jelenségek, ezek az értékek, amelyekre ha nem figyelnek, elvetett magként szárba fognak szökkenni és újra és újra a roma közösséget fogja gyötörni.
Nem engedhetjük meg, hogy bárki ebben a nemzetben csak azért, hogy bármi előnyt szerezzen, karlendítéssel mutassa meg, hogy neki mi az elképzelése a közös jövőnkről
– jelentette ki az Országos Roma Önkormányzat elnöke, aki posztjában kiemelte, fájdalmas emlék, amelynek a felismerése meghatározza a jövőjüket is.
Egy fotó, ami egyszerre leplezi le a Tisza Párt kirekesztő, megosztó politikáját! Amit eddig tagadtak, ma mosolyogva tolják az arcunkba!
– írta Aba-Horváth István, majd azzal zárta a bejegyzését, hogy a magyar nemzetet nem lehet kirekesztésre, gyűlöletre, hazudozásra, kettős mércére, megosztásra, bizalmatlanságra, árulásra építeni.
Előbb halálosan megfenyegette Orbán Viktort, majd Magyar Péter támogatására szólította fel a magyarokat
A Tisza párt tervei veszélybe sodornák a gazdákat
Menczer: Európában egyre több országban azért soroznak, hogy az ukrán frontra küldjék a fiatalokat
Kocsis Máté: az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát
Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbán Viktort, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál
A Tisza brüsszeli pártcsaládja megerősítette rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt
Orbán Viktor: Ne a kockázat, hanem a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!
Geert Wilders: Orbán Viktor korunk egyik legnagyobb politikusa
Kocsis Máté: ha áprilisban a Fidesz nyeri a választást, akkor Magyarország győz
Szijjártó Péter: az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak
A politika Messijét fogadta Orbán Viktor