2026. március 14. szombat, Matild
13°C Budapest
Tárkányi Zsolt
tisza párt
karlendítés

Kínosan mentegette párttársa karlendítését a Tisza alelnöke + videó

Kínosan mentegette párttársa karlendítését a Tisza alelnöke + videó
A párt azt ugyan elismeri, hogy Tárkányi Zsolt szerepel a képen, de tagadja, hogy szélsőséges eszméket képviselne.
2026. március 14., szombat 08:08
Frissítve: 2026. március 14., szombat 08:09
Vágólapra másolva!

Kínosan mentegette párttársa karlendítését a Tisza alelnöke – adta hírül a Hír TV.

Magyar Péter pártja korábban hivatalosan is elismerte, hogy a volt RTL-es riporter, Tárkányi Zsolt látható egy nyilvánosságra került felvételen, amelyen jól kivehetően karlendítést mutat be a Tisza képviselőjelöltje. Ennek ellenére Radnai Márk, a Tisza alelnöke azt állította a Hír TV-nek, hogy nem hallott az ügyről és próbálta elbagatellizálni az esetet.

 

Szerinte Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet.

Korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok szintén integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.

Ahogyan arról a Tények.hu is beszámolt, nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt. Magyar Péter emberéről a Hetek hírportálhoz jutott el egy kép, amelyen

a férfi látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé.

A Tisza Párt sajtóosztálya elismerte ugyan, hogy Tárkányi van a képen, ugyanakkor bizonygatta: a férfitől a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék.

A DK Tárkányi Zsoltról: náci jelképeknek, azok használóinak nincs helye a magyar közéletben!
A DK-s Varga Zoltán szerint a tiszás Tárkányi Zsoltnak nem szabad szerepet vállalnia a közéletben és le kell mondania a választáson való indulásról – írta a dehir.hu

A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje úgy reagált a sajtóban megjelent fotóra:

ami náci karlendítésnek látszik, az nem valami más, hanem az náci karlendítés.

Nyitókép: Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra