Kínosan mentegette párttársa karlendítését a Tisza alelnöke + videó

Korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok szintén integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.

Ahogyan arról a Tények.hu is beszámolt, nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt. Magyar Péter emberéről a Hetek hírportálhoz jutott el egy kép, amelyen

a férfi látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé.

A Tisza Párt sajtóosztálya elismerte ugyan, hogy Tárkányi van a képen, ugyanakkor bizonygatta: a férfitől a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék.

A DK Tárkányi Zsoltról: náci jelképeknek, azok használóinak nincs helye a magyar közéletben!

A DK-s Varga Zoltán szerint a tiszás Tárkányi Zsoltnak nem szabad szerepet vállalnia a közéletben és le kell mondania a választáson való indulásról – írta a dehir.hu