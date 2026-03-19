A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
„A kis **banc megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket” – gyerekek előtt, vállalhatatlanul viccelődött a tiszás jelölt
Szürreális beszédnek lehettek szem- és fültanúi a Bács-Kiskun vármegyei Hartán a tiszások. Magyar Péter országjárásán a Tisza helyi jelöltjét, Judák Zsoltot mutatta be, akinek sikerült letennie a névjegyét − számol be a Mandiner.
Ez nincs a beszédemben, de elmesélek egy saját magam által kreált történetet. Tehát, hogy milyen a vérfideszes. Tudom, hogy vannak kiskorúak, de úgy fogom elmondani, hogy ők is hallhatják. A Karmelita hosszú, sötét folyosójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják. Ezt lehozza a tévé, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis **banc (itt a tiszás jelölt szándékosan elharapta a szó első szótagját, biztos az említett gyerekek miatt, akik a közönségben voltak – a szerk.) lány megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket
– fogalmazott.
Később azt is hozzátette: a „vérfideszeseket” nem kell meggyőzni, mert nem is lehet őket. Judák Zsolt egyébként a beszéde egy korábbi részében is elejtett egy meghökkentő, viccesnek szánt megjegyzést, mikor úgy fogalmazott:
A Péter már említette, hogy tv-paprikát termesztek, csak zárójelben, mert úgy tudom, nincs itt a propaganda: a sorok végén van egy kis vadkender is, mivel valamiből meg kell élnem. Ezt legfeljebb majd kivágjátok
– tette hozzá. De nem vágták ki, a videó 31:00 körül továbbra is megtekinthető, ahogy Judák Zsolt tényleg ezt mondja.
A tiszás képviselőjelölt beszéde után Magyar Péter következett, aki nehéz helyzetbe került, ugyanis ő is érezte, hogy saját jelöltjének tanmeséje a „vérfideszesekről” vállalhatatlan volt, ezért el kell határolódnia tőle valamilyen módon, lehetőleg úgy, hogy ne az jöjjön le: megvonta Judáktól a támogatását.
„Sokan azt mondják, hogy a mi jelöltjeink nem beszélhetnek, és hogy előre átnézik a beszédeiket, szerintem most a Zsoltnak a beszéde volt arra a bizonyíték, hogy ez nem történik meg (valójában ez nem bizonyít ilyet, hiszen Judák Zsolt maga vallotta be, hogy eltért az előre megírt beszédétől – a szerk.), de nem biztos, hogy nem kéne megtörténjen”
– fogalmazott Magyar Péter. „Természetesen lehet énekelni, meg lehet viccelni, de van a jó vicc és a rossz” – tette hozzá passzív-agresszíven Magyar, aki azt sem vette jó néven, hogy a jelöltje őszintén kimondta, sok Fidesz-szavazót nem lehet meggyőzni.
A Tisza Párt elnökét ez a kijelentés különösen bosszanthatta a kampány hajrájában, sietett is hangoztatni, hogy ő ezzel nem ért egyet és kijelentette, igenis mindenkit meg lehet győzni. Úgy tűnik,
Magyar Péter továbbra sincs meggyőződve arról, hogy 20 százalékkal vezet, ahogy azt a Medián állítja, és még mindig minden összekaparható szavazatra szüksége van, még a „vérfideszesekére” is.
Melyik jelölt a biztos választás?
Az ügyben megszólaltak fideszes politikusok is. Dömötör Csaba EP-képviselő kijelentette, a Bács-Kiskun megyei tiszás jelölt Magyar Péter mellett állva viccesnek szánt kreált történetet adott elő. A miniszterelnököt erőszakoló kis r**ancokról beszélt, majd arról, hogy a "vérfideszesekkel nem kell foglalkozni". Később hozzáteszi, hogy paprikát termeszt, de a sor végén van egy kis vadkender is.
Magyar Péter erről a gyűlésről Paksra ment, ahol egy olyan jelölt mellett kampányol majd, aki úgy osztott közlekedési balesetes viccet a saját oldalán, hogy korábban egy halálos gázolásért elítélték.
Ezeket az embereket ajánlják a magyarok bizalmába. Nekik kellene az ország érdekeit képviselni egy energiaválság és két háború árnyékában. Szerintetek melyik jelölt a biztos választás?
Takács Péter egészségügyi államtitkár is nehezen hitte el, hogy ez nem egy paródiaoldal, hanem egy tiszás jelölt.
Amikor a feleségem megmutatta ezt a figurát, én azt hittem, hogy valami vicc, valami karikatúra. De nem, ez Magyar Péter világválogatottjának oszlopos tagja. Hát gratulálok, Peti!
− közölte és a Judák-videó lejátszása végén hozzátette:
Kedves tiszások, ti tényleg olyan országban akartok élni, ahol egy ilyen fickó képvisel titeket a parlamentben?
Nyitókép: magyartisza.hu
Dömötör: a brüsszeli „gyors reagálású rendszer” miatt fordulnak az Európai Bizottsághoz
Gulyás: Kitiltjuk a fenyegetőző három ukránt - videókkal
A Politico szerint Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak
Orbán Viktor: Ha van olaj van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának
A Kétarcú Konyhája névvel elkészítette Magyar Péter stílszerű menüsorát a Mindmegette
Szijjártó: az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket
Orbán Viktor vezetésével Budapesten rendezik meg az 1. Patrióta Nagygyűlést
A náci karlendítő Tárkányi Zsolt debreceni jelölttársa rögtön Zelenszkij katonáinak segítségére sietett
Deák: Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített!
Gulyás Gergely: amíg nincs olaj, addig nincs pénz Ukrajnának
Menczer: Manfred Weber elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajnáért küzd