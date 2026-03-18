Szijjártó Péter: Brüsszel és Ukrajna tovább szórakoznak a Barátság kőolajvezeték megindításával
A britek is reagáltak Orbán Viktor interjújára
Széles körű visszhangot váltott ki a közösségi médiában Orbán Viktor GB Newsnak adott exkluzív interjúja – írja a Híradó. Emlékeztetnek, az interjúban a miniszterelnök Európa jövőjéről és a nemzetközi helyzetről beszélt. A Maninder beszámolója szerint a brit felhasználók körében számtalan támogató vélemény jelent meg, többen pedig úgy vélték, az Egyesült Királyságnak is hasonló, határozott vezetésre lenne szüksége.
Többen még egyértelműbben fejezték ki véleményüket, például: „Bárcsak ő lenne a mi vezetőnk” vagy „Bárcsak ő lenne a miniszterelnökünk.” A hozzászólások között gyakran visszatérő elem volt a határozottság és a vezetői kvalitások hangsúlyozása.
Egy kommentelő szerint „Végre valaki, akinek van gerince”, míg más úgy fogalmazott: „Na, ő egy miniszterelnök, jó vezető.”
Több hozzászóló kiemelte, hogy Orbán Viktor politikájának középpontjában saját országa érdekeinek képviselete áll. Egy vélemény szerint „olyan vezető, aki a saját országa érdekeit tartja elsődlegesnek”.
Mások konkrét példákkal támasztották alá véleményüket, és Magyarország biztonságát emelték ki, egyesek szerint az ország Lengyelországgal együtt Európa legbiztonságosabbjai közé tartozik.
Az interjú nyomán olyan hozzászólások is megjelentek, amelyek szerint az Egyesült Királyságnak hasonló irányvonalat kellene követnie. Egy kommentelő úgy fogalmazott:
Szükségünk lenne rá, hogy megtanítsa a politikusainkat és a biztonsági szolgálatainkat.
A támogatók között többen személyes véleményüket is megosztották: „Szeretem Orbán Viktort, egy őszinte, becsületes ember”, míg mások intelligenciáját emelték ki: „Nagyon intelligens ember.”
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket
Gulyás Gergely: Nagy bajban lennének a dunaújvárosiak, ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a problémáikat
Dömötör Csaba: jöhet a „Facebook-blokád”, az EU aktiválta a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt
Menczer Tamás Magyar Péternek: figyelj Brüsszelre, holnap Orbán Viktor ott vitatkozik a „gazdáiddal, Ursulával és Weberrel”
Rendkívüli támogatásról döntött a kormány, itt a bejelentés
Nácizmus után rasszizmus a Tiszában? A debreceni képviselőjelölt-jelölt diszkójában rejtegették a romagyilkosság fegyvereit
Apáti Bence: a Meta beavatkozik a magyar választásokba
Menczer Tamás: Elfogadhatatlan a Kutyapárt droglegalizációs terve
Magyar Péter az összeomlás szélén, egyre nagyobb őrültségekkel traktálja a híveit
Baloldali elemző: a Fidesz kampánya lendületet vett, míg a Tisza kifulladóban
Kaposvár és Eger is a béke és Orbán Viktor mellett áll, most Dunaújvároson a sor