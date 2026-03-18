2026. március 19. csütörtök, Bánk, József
9°C Budapest
orbán viktor
britek
interjú

A britek is reagáltak Orbán Viktor interjújára

Rengetegen reagáltak a közösségi oldalakon a miniszterelnök interjújára. Orbán Viktor a GB Newsnak sok mindenről beszélt, a brit felhasználók pedig komoly véleményt fogalmaztak meg.
2026. március 18., szerda 20:07
Vágólapra másolva!

Széles körű visszhangot váltott ki a közösségi médiában Orbán Viktor GB Newsnak adott exkluzív interjúja – írja a Híradó. Emlékeztetnek, az interjúban a miniszterelnök Európa jövőjéről és a nemzetközi helyzetről beszélt. A Maninder beszámolója szerint a brit felhasználók körében számtalan támogató vélemény jelent meg, többen pedig úgy vélték, az Egyesült Királyságnak is hasonló, határozott vezetésre lenne szüksége.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Többen még egyértelműbben fejezték ki véleményüket, például: „Bárcsak ő lenne a mi vezetőnk” vagy „Bárcsak ő lenne a miniszterelnökünk.” A hozzászólások között gyakran visszatérő elem volt a határozottság és a vezetői kvalitások hangsúlyozása.

Egy kommentelő szerint „Végre valaki, akinek van gerince”, míg más úgy fogalmazott: „Na, ő egy miniszterelnök, jó vezető.”

Több hozzászóló kiemelte, hogy Orbán Viktor politikájának középpontjában saját országa érdekeinek képviselete áll. Egy vélemény szerint „olyan vezető, aki a saját országa érdekeit tartja elsődlegesnek”.

Mások konkrét példákkal támasztották alá véleményüket, és Magyarország biztonságát emelték ki, egyesek szerint az ország Lengyelországgal együtt Európa legbiztonságosabbjai közé tartozik.

Az interjú nyomán olyan hozzászólások is megjelentek, amelyek szerint az Egyesült Királyságnak hasonló irányvonalat kellene követnie. Egy kommentelő úgy fogalmazott:

Szükségünk lenne rá, hogy megtanítsa a politikusainkat és a biztonsági szolgálatainkat.

A támogatók között többen személyes véleményüket is megosztották: „Szeretem Orbán Viktort, egy őszinte, becsületes ember”, míg mások intelligenciáját emelték ki: „Nagyon intelligens ember.”

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra