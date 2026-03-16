Kukában találtak rá egy férfi holttestére, kiderültek a részletek
Zelenszkij túl messzire ment: újabb magyar férfit raboltak el a toborzók Ukrajnában
Kárpátalján az elmúlt időszakban egyre több család fordul a nyilvánossághoz segítségért elhurcolt, vagy eltűnt családtagjuk miatt.
A tragikus történet ezúttal a kárpátaljai Tiszaújlakon történt, ahol Szoboszlai Erzsébet Facebook-bejegyzése szerint hozzátartozóját a rendőrök erőszakkal elrabolták, írta meg a Mandiner.
Szoboszlai Tibor egészségügyi katonai felmentéssel rendelkezett, mivel szív-, és tüdőbeteg, mellette 5 gyerek édesapja (közülük 2 kiskorú).
Ennek ellenére a toborzók mozgósították és a család egy hete nem kap információt hollétéről.
Nyitókép: Szoboszlai Erzsébet Facebook-bejegyzése
