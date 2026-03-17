Lelőtt rakéta repeszei öltek meg egy embert Sir Bani Yas szigeten, Abu-Dzabiban

Az abu-dzabi közlemény szerint a Sir Bani Yas szigetnél lelőtt ballisztikus rakéta darabjai egy pakisztáni állampolgárt öltek meg.

Kedden kora reggel robbanások hallatszottak Dubajban is. Az Egyesült Arab Emírségek rövid időre lezárta légterét, miután hadserege jelentette, hogy "Iránból érkező rakétás és drónos fenyegetésekre reagál". A lezárást hamarosan feloldották, a hatóságok szerint "a helyzet stabilizálódott", így a repülések újraindulhattak - számolt be róla az állami WAM hírügynökség.

Amióta az Egyesült Államok és Izrael több mint két hete megtámadta Iránt, Teherán drónokkal és rakétákkal támadja Izraelt és a térségben található amerikai támaszpontokat, valamint a Perzsa-öböl országainak energetikai infrastruktúráját.

A WAM hírügynökség szerint kedden egy dróntámadás ismét tüzet okozott egy olajtárolóban el-Fudzseirában, az Egyesült Arab Emírségek egyik emirátusában, de személyi sérülésről nem számoltak be.