Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat – hazatér a tényfeltáró bizottság
Kényszersorozás Ukrajnában: szétszakított családok, emberrablás és erőszak + videó
Zelenszkij végrehajtói szabadon portyáznak Ukrajna-szerte. A még be nem sorozott ukrán férfiak egy pillanatra sem lehetnek nyugodtak, hiszen a TCK emberei bármikor megjelenhetnek kisbuszaikkal, hogy a legváratlanabb pillanatban csapjanak le rájuk.
Erőszakos képsorok jelentek meg a közösségi médiában, amin az ukrán hadsereg toborzói nagy erőkkel kivonulva ejtették foglyul legújabb áldozatukat.
A férfit feltehetően otthonában érte a rajtaütés. A TCK emberei nagy létszámmal gyűrték le kiszemeltjüket és rángatták be a kisbuszba. A sértett párja minden erejével próbálja megakadályozni az emberrablást, amire szintén erőszak érkezett válaszként.
Ezen a videón az látszik, hogy a TCK emberei egy fiatal férfi dokumentumait ellenőrizték, majd az egyik toborzó minden indok nélkül elkezdte ütlegelni a fiatalembert.
Egy harkivi lakos által rögzített képsorokon az illető lakótömbje előtt rontottak rá egy férfira. A megtámadott ukrán civil hatszoros túlerővel nézett szembe, ami ellen nem sok esélye volt. Kétségbeesetten próbált kapaszkodni mindenbe, hogy ellenálljon, mindhiába.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
