Zelenszkij végrehajtói szabadon portyáznak Ukrajna-szerte. A még be nem sorozott ukrán férfiak egy pillanatra sem lehetnek nyugodtak, hiszen a TCK emberei bármikor megjelenhetnek kisbuszaikkal, hogy a legváratlanabb pillanatban csapjanak le rájuk.

Erőszakos képsorok jelentek meg a közösségi médiában, amin az ukrán hadsereg toborzói nagy erőkkel kivonulva ejtették foglyul legújabb áldozatukat.



A férfit feltehetően otthonában érte a rajtaütés. A TCK emberei nagy létszámmal gyűrték le kiszemeltjüket és rángatták be a kisbuszba. A sértett párja minden erejével próbálja megakadályozni az emberrablást, amire szintén erőszak érkezett válaszként.