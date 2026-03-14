Kényszersorozás Ukrajnában: szétszakított családok, emberrablás és erőszak + videó

Újabb felvételek kerültek napvilágra, amelyek ismét rávilágítanak az Ukrajnában zajló kényszersorozás kegyetlen valóságára. A TCK toborzói sok esetben erőszakos módszerekkel viszik el a kiszemelt férfiakat: otthonaikból hurcolják el őket, családtagjaik karjaiból szakítva ki szeretteiket, hogy pótolják a fronton elszenvedett súlyos emberveszteségeket.
2026. március 14., szombat 14:51
Frissítve: 2026. március 14., szombat 14:52
Zelenszkij végrehajtói szabadon portyáznak Ukrajna-szerte. A még be nem sorozott ukrán férfiak egy pillanatra sem lehetnek nyugodtak, hiszen a TCK emberei bármikor megjelenhetnek kisbuszaikkal, hogy a legváratlanabb pillanatban csapjanak le rájuk.

Erőszakos képsorok jelentek meg a közösségi médiában, amin az ukrán hadsereg toborzói nagy erőkkel kivonulva ejtették foglyul legújabb áldozatukat.


A férfit feltehetően otthonában érte a rajtaütés. A TCK emberei nagy létszámmal gyűrték le kiszemeltjüket és rángatták be a kisbuszba. A sértett párja minden erejével próbálja megakadályozni az emberrablást, amire szintén erőszak érkezett válaszként.


Ezen a videón az látszik, hogy a TCK emberei egy fiatal férfi dokumentumait ellenőrizték, majd az egyik toborzó minden indok nélkül elkezdte ütlegelni a fiatalembert.


Egy harkivi lakos által rögzített képsorokon az illető lakótömbje előtt rontottak rá egy férfira. A megtámadott ukrán civil hatszoros túlerővel nézett szembe, ami ellen nem sok esélye volt. Kétségbeesetten próbált kapaszkodni mindenbe, hogy ellenálljon, mindhiába.

