Egy busz fagyasztójába rejtette feldarabolt barátnője holttestét

Egy egyesült államokbeli 38 éves louisianai férfit, Benjamin J. Beale-t 30 év börtönbüntetésre ítélték, mert megölte és feldarabolta barátnőjét, Julia Dardar-t, akinek fej nélküli törzsét egy régi busz fagyasztóban találták meg a telkén- közölte a lawandcrime.

Az áldozat eltűnését családtagok jelentették 2021 decemberében, mire a hatóságok egy hónap múlva házkutatást tartottak az elkövetőnél, ahol az udvaron parkoló busz fagyasztójában megtalálták az eltűnt nő maradványait.

A fagyasztó fedelének kinyitásakor a nyomozók egy felnőtt nő fej nélküli törzsét vették észre. Egy mély, egyenes vágás volt látható a bal váll/felkar területén, amelyen úgy tűnt, hogy a boncolás után ejtették

– olvasható a rendőrségi közleményben.