Egy busz fagyasztójába rejtette feldarabolt barátnője holttestét

Egy busz fagyasztójába rejtette feldarabolt barátnője holttestét
Egy fűrész is volt a maradványok közelében.
2026. március 26., csütörtök 15:42
Egy egyesült államokbeli 38 éves louisianai férfit, Benjamin J. Beale-t 30 év börtönbüntetésre ítélték, mert megölte és feldarabolta barátnőjét, Julia Dardar-t, akinek fej nélküli törzsét egy régi busz fagyasztóban találták meg a telkén- közölte a lawandcrime.

Az áldozat eltűnését családtagok jelentették 2021 decemberében, mire a hatóságok egy hónap múlva házkutatást tartottak az elkövetőnél, ahol az udvaron parkoló busz fagyasztójában megtalálták az eltűnt nő maradványait.

A fagyasztó fedelének kinyitásakor a nyomozók egy felnőtt nő fej nélküli törzsét vették észre. Egy mély, egyenes vágás volt látható a bal váll/felkar területén, amelyen úgy tűnt, hogy a boncolás után ejtették 

– olvasható a rendőrségi közleményben.


Mint kiderült, még egy fűrész is volt a test közelében, melynek a pengéjén húsdarabok voltak, valamint számos más testrészt is megtaláltak műanyagba csomagolva.

Ezeken felül egy nagy fekete széf is előkerült, melyben az áldozat kulcsai, pénztárcája és hitelkártyái voltak.

A vádlott először tagadta a tettét, majd beismerő vallomást tett emberölés vádjában, így akár 40 év börtön is várhat rá.

Nyitókép: Orleans megyei seriffhivatal

 

