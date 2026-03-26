Egy busz fagyasztójába rejtette feldarabolt barátnője holttestét
Egy egyesült államokbeli 38 éves louisianai férfit, Benjamin J. Beale-t 30 év börtönbüntetésre ítélték, mert megölte és feldarabolta barátnőjét, Julia Dardar-t, akinek fej nélküli törzsét egy régi busz fagyasztóban találták meg a telkén- közölte a lawandcrime.
Az áldozat eltűnését családtagok jelentették 2021 decemberében, mire a hatóságok egy hónap múlva házkutatást tartottak az elkövetőnél, ahol az udvaron parkoló busz fagyasztójában megtalálták az eltűnt nő maradványait.
A fagyasztó fedelének kinyitásakor a nyomozók egy felnőtt nő fej nélküli törzsét vették észre. Egy mély, egyenes vágás volt látható a bal váll/felkar területén, amelyen úgy tűnt, hogy a boncolás után ejtették
– olvasható a rendőrségi közleményben.
Mint kiderült, még egy fűrész is volt a test közelében, melynek a pengéjén húsdarabok voltak, valamint számos más testrészt is megtaláltak műanyagba csomagolva.
Ezeken felül egy nagy fekete széf is előkerült, melyben az áldozat kulcsai, pénztárcája és hitelkártyái voltak.
A vádlott először tagadta a tettét, majd beismerő vallomást tett emberölés vádjában, így akár 40 év börtön is várhat rá.
Nyitókép: Orleans megyei seriffhivatal
