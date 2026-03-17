Az ukránok lebuktatják Brüsszel és Zelenszkij összejátszását + videó
Vitalij Portnikov egy beszélgetésben úgy fogalmazott: Brüsszel részéről olyan üzenetek érkeznek, mintha sürgetnék a javítást, míg Kijev úgy tesz, mintha ennek eleget kívánna tenni.
Ha az Európai Bizottság komolyan azt akarja, hogy nyissuk meg ezt a vezetéket az egy történet. Ha az Európai Bizottság azt akarja, minél hamarabb meg kell javítanunk, de április 12-ig az egy másik történet
– mondta. A valóságban azonban – véli az újságíró – egyik fél sem számol azzal, hogy a munkálatok a közelgő magyar választásig befejeződnek.
Időhúzásról beszél az újságíró
Ursulától elvileg egy nagyon egyszerű kérdést kellene megkérdezni amit minden mesterember feltesz aki javítással foglalkozik: asszonyom, mikorra kell?
Portnikov felvetette azt a szempontot is, hogy a döntéshozók mérlegelhetik: a gyors javítás nem jelentene-e politikai előnyt Orbán Viktor számára. Szerinte az Európai Unióban azt is figyelembe vehetik, kívánnak-e ilyen helyzetben politikai sikert biztosítani a magyar kormányfőnek.
Szerintem ez a központi kérdés. Április 12-ig vagy április 12 után. Milyen állapotban akarják tartani Orbánt és úgy gondolják-e, hogy a Barátság vezeték április 12-ig történő megjavítása nem lesz-e politikai győzelem számára? Akarnak-e neki ilyen politikai győzelmet adni?
– élcelődött az ukrán újságíró. Portnikov még hozzátette, hogy ha Merz és a többi nyugat-európai vezető könyörög orosz olajért az iráni válság miatt, Zelenszkij akkor sem fogja kinyitni a Barátság vezetéket.
Nyitókép: Urusla von der Leyen X-oldala
