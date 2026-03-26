Altatás közben halt meg egy bölcsődés kisgyerek

Gondozója bántalmazta.
2026. március 26., csütörtök 16:09
Az eset még 2022. december 9-én történt Angliában, a nyugat-midlandsi Dudley városában, amikor a Fairytales Bölcsődében meghalt az egyik gyerek. Az ügyben a napokban emeltek vádat  - tudatta a Metro szerdán.

A 23 éves gondozó, Kimberley Cookson ugyanis altatás közben hálózsákba csavarta a 14 hónapos Noah Sibanda-t, takarót tett a fejére, majd  az ágyra fordította. Ezt követően a lábával rálépett a kicsire, hogy az ne tudjon megfordulni.

A kisfiú azonban megfulladt.

Fotó: West Midlands-i Rendőrség

A nőt még akkor kirúgták, letartóztatták és őrizetbe vették.

A napokban viszont bevallotta tettét, így vádat emeltek ellene. Súlyos büntetésre számíthat.

Április 16-án hirdetnek ítéletet az ügyben.

 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

