Álomnyaralásból rémálom: fertőzés tört ki egy luxus óceánjárón

Komoly fertőzéses megbetegedések árnyékolták be egy karibi luxushajó útját. A BILD szombati beszámolója szerint norovírus-járvány tört ki a Star Princess nevű óceánjárón, amelyen több ezer utas utazott a Karib-térségben.

A hajó március 7. és 14. között közlekedett a térségben, fedélzetén mintegy 5800 emberrel. A Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) adatai szerint legalább 104 utas és 49 személyzeti tag fertőződött meg, ami komoly riadalmat okozott a fedélzeten.



A hajó üzemeltetője gyors intézkedéseket vezetett be a járvány megfékezésére.