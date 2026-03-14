2026. március 14. szombat, Matild
13°C Budapest
vírus
óceánjáró
luxus
fertőzés

Álomnyaralásból rémálom: fertőzés tört ki egy luxus óceánjárón
Gyorsan terjedő vírus csapott le a fedélzeten.
2026. március 14., szombat 17:19
Vágólapra másolva!

Komoly fertőzéses megbetegedések árnyékolták be egy karibi luxushajó útját. A BILD szombati beszámolója szerint norovírus-járvány tört ki a Star Princess nevű óceánjárón, amelyen több ezer utas utazott a Karib-térségben.

A hajó március 7. és 14. között közlekedett a térségben, fedélzetén mintegy 5800 emberrel. A Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) adatai szerint legalább 104 utas és 49 személyzeti tag fertőződött meg, ami komoly riadalmat okozott a fedélzeten.


A hajó üzemeltetője gyors intézkedéseket vezetett be a járvány megfékezésére.

Gyorsan fertőtlenítettük a hajó minden zugát, és további higiéniai intézkedéseket vezettünk be az egész út során. Emellett a gyorsabb felépülés érdekében elkülönítettük azokat az utasokat, akik rosszul érezték magukat.

-    nyilatkozta a lapnak Charlotte Humphrey, a Princess Cruises szóvivője.

A norovírus a gyomor-bélrendszeri fertőzések egyik leggyakoribb oka a tengerjáró hajókon, mivel a zárt térben és a sok ember közelsége miatt rendkívül gyorsan terjedhet. A szakemberek szerint már egyetlen fertőzött személy is elegendő lehet ahhoz, hogy a vírus rövid idő alatt több tucat embert megfertőzzön.

A hajó a tervek szerint szombaton érkezik vissza a floridai Fort Lauderdale kikötőjébe.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra