Álomnyaralásból rémálom: fertőzés tört ki egy luxus óceánjárón
Komoly fertőzéses megbetegedések árnyékolták be egy karibi luxushajó útját. A BILD szombati beszámolója szerint norovírus-járvány tört ki a Star Princess nevű óceánjárón, amelyen több ezer utas utazott a Karib-térségben.
A hajó március 7. és 14. között közlekedett a térségben, fedélzetén mintegy 5800 emberrel. A Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) adatai szerint legalább 104 utas és 49 személyzeti tag fertőződött meg, ami komoly riadalmat okozott a fedélzeten.
A hajó üzemeltetője gyors intézkedéseket vezetett be a járvány megfékezésére.
Gyorsan fertőtlenítettük a hajó minden zugát, és további higiéniai intézkedéseket vezettünk be az egész út során. Emellett a gyorsabb felépülés érdekében elkülönítettük azokat az utasokat, akik rosszul érezték magukat.
- nyilatkozta a lapnak Charlotte Humphrey, a Princess Cruises szóvivője.
A norovírus a gyomor-bélrendszeri fertőzések egyik leggyakoribb oka a tengerjáró hajókon, mivel a zárt térben és a sok ember közelsége miatt rendkívül gyorsan terjedhet. A szakemberek szerint már egyetlen fertőzött személy is elegendő lehet ahhoz, hogy a vírus rövid idő alatt több tucat embert megfertőzzön.
A hajó a tervek szerint szombaton érkezik vissza a floridai Fort Lauderdale kikötőjébe.
