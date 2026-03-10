10 éves kisfiú késelt a játszótéren, egy 7 éves kislányt szúrt le
A megdöbbentő eset szerdán történt az amerikai Kalifornia államban, amikor egy 10 éves kisfiú konyhakéssel ment le a Benjamin Bubb Általános Iskola játszóterére -írta meg a Crime Online.
Egy 7 éves kislányt vett célba, aki éppen egy iskolai foglalkozáson vett részt.
A gyereket 3 szúrás érte a vállán. Tanárai azonnal elláttak, a szüleit pedig értesítették a történtekről.
A fiú elmenekült a helyszínről, az intézményt pedig lezárták.
A rendőrök térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a késelő fiatalt, akit végül az otthonáig követtek.
A korára és a bűncselekményére való tekintettel szüleitől a Santa Clara megyei fiatalkorúak mentális egészségügyi szolgálata vette át a felügyeletét.
A rendőrök információi szerint a gyerek nem abba az iskolába járt, egyelőre nem tudni, miért ment oda.
Az ügy vizsgálata még folyamatban van.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
