2026. március 16. hétfő, Henrietta
11°C Budapest
iskola
kés
gyerekek

10 éves kisfiú késelt a játszótéren, egy 7 éves kislányt szúrt le
Egy általános iskola udvarára lógott be.
2026. március 16., hétfő 14:37
Vágólapra másolva!

A megdöbbentő eset szerdán történt az amerikai Kalifornia államban, amikor egy 10 éves kisfiú konyhakéssel ment le a Benjamin Bubb Általános Iskola játszóterére -írta meg a Crime Online.

Egy 7 éves kislányt vett célba, aki éppen egy iskolai foglalkozáson vett részt.

A gyereket 3 szúrás érte a vállán. Tanárai azonnal elláttak, a szüleit pedig értesítették a történtekről.

A fiú elmenekült a helyszínről, az intézményt pedig lezárták.

A rendőrök térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a késelő fiatalt, akit végül az otthonáig követtek.

A korára és a bűncselekményére való tekintettel szüleitől a Santa Clara megyei fiatalkorúak mentális egészségügyi szolgálata vette át a felügyeletét.

A rendőrök információi szerint a gyerek nem abba az iskolába járt, egyelőre nem tudni, miért ment oda.

Az ügy vizsgálata még folyamatban van.

 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

