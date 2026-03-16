Nézőpont: a Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is
Késsel fenyegette a mentőket egy fertőszentmiklósi férfi
Még 2024 nyarán, délután, mentő érkezett egy fertőszentmiklósi, kábítószert fogyasztó férfihoz, mert zavartan viselkedett - áll a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hétfői közleményében.
Amikor a mentők a házhoz értek, a férfi egy nagy késsel a kezében fenyegette őket, így megakadályozta őket a feladatuk ellátásában.
A férfit végül rendőri segítséggel szállították kórházba.
A járási ügyészség a napokban a férfit felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki vele szemben.
A kábítószer birtoklás miatt másik büntetőeljárásban bírálták el.
Nyitókép: Ügyészség
+Ez is érdekelheti
