2026. március 16. hétfő, Henrietta
11°C Budapest
kés
mentők
fenyegetés

Késsel fenyegette a mentőket egy fertőszentmiklósi férfi

A napokban emeltek vádat ellene.
2026. március 16., hétfő 13:05
Vágólapra másolva!

Még 2024 nyarán, délután, mentő érkezett egy fertőszentmiklósi, kábítószert fogyasztó férfihoz, mert zavartan viselkedett - áll a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hétfői közleményében.

Amikor a mentők a házhoz értek, a férfi egy nagy késsel a kezében fenyegette őket, így megakadályozta őket a feladatuk ellátásában. 

A férfit végül rendőri segítséggel szállították kórházba.

A járási ügyészség a napokban a férfit felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki vele szemben. 

A kábítószer birtoklás miatt másik büntetőeljárásban bírálták el.


Nyitókép: Ügyészség

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra