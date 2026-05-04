Lázban égnek a vizsgázók: Íme a magyarérettségi nem hivatalos megoldásai
Dráma Budapesten: Élet-halál harc folyt a nyílt utcán
Minden előzmény nélkül rosszul lett és összeesett futás közben egy 50 év körüli férfi Budapesten a közelmúltban – derül ki az Országos Mentőszolgálat vasárnap közzétett beszámolójából.
Mint írták, a történtekre többen is felfigyeltek, ezért odasiettek, majd mentőt hívtak a pácienshez.
A férfi már nem lélegzett, amikor a szemtanúk a telefonon kapott utasítások alapján megvizsgálták, ezért egymást váltva láttak hozzá az újraélesztéshez.
A helyszínre érkező szakemberek aztán átvették tőlük a stafétát, és végül a beteg keringése visszatért. Ezt követően stabil állapotban szállították kórházba.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat honlapja
+Ez is érdekelheti
Mészárlást rendezett egy férfi Vác mellett, már nem tehettek semmit az áldozatért
Veneto tartományi elnöke felhívást tett közzé a Budapesten eltűnt olasz zenész ügyében
Termékvisszahívás: Súlyos mérgezést okozhat ez az alapfűszer
Különös busz járja Komárom-Esztergom falvait – ezt jobb, ha tudják a helyiek
15 másodperc alatt elfogták a szolnoki „aszfaltbetyárt”, videón a közel 80 ezer forintos mutatvány
Már előre késéseket jelzett a MÁV, felkavaró dologra derült fény
Több névre is fény derült – Részletek kerültek ki a magyarérettségiről
Elkezdődtek az érettségi vizsgák, ez vár közel 80 ezer diákra
Ez vár Magyarországra a következő napokban, csúnyán leéghet, aki nem vigyáz
Kiemelt ellenőrzéseket tart a rendőrség az utakon
Egy tini fosztotta ki fél Vácot, íme a mesterterve