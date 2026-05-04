Dráma Budapesten: Élet-halál harc folyt a nyílt utcán

Egymást váltva küzdöttek az arra járók.
2026. május 04., hétfő 09:15
Minden előzmény nélkül rosszul lett és összeesett futás közben egy 50 év körüli férfi Budapesten a közelmúltban – derül ki az Országos Mentőszolgálat vasárnap közzétett beszámolójából.

Mint írták, a történtekre többen is felfigyeltek, ezért odasiettek, majd mentőt hívtak a pácienshez. 

 

A férfi már nem lélegzett, amikor a szemtanúk a telefonon kapott utasítások alapján megvizsgálták, ezért egymást váltva láttak hozzá az újraélesztéshez. 

A helyszínre érkező szakemberek aztán átvették tőlük a stafétát, és végül a beteg keringése visszatért. Ezt követően stabil állapotban szállították kórházba. 

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat honlapja

 

