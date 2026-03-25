Rendkívüli változások lépnek életbe, egész Budapestet érinti

Emlékeztettek: ezen a hétvégén a nyári időszámításra állunk át, vasárnap hajnalban 2 óráról 3 órára kell előreállítani az órákat. Várhatóan hajnali 2 és 4 óra között a közterületi kijelzők nem üzemelnek majd – tették hozzá.

A BKK azt írta, március 28-ról 29-re, szombatról vasárnapra virradó éjjel a 2:00 és 2:59 óra közötti indulások mindegyik éjszakai járatnál elmaradnak. Március 29-én 3:01-től a BKK járatai a nyári időszámítás szerint közlekednek – rögzítették.

Az egyedi intézkedések célja, hogy a járatok az utasigények alapján közlekedjenek, ezért a hétvégi szabadidős forgalom miatt közlekedő sűrítő járatok 3:00 és 4:00 között a 2:00 és 3:00 közötti indulások szerint közlekednek (907A, 909A, 914A, 934, 956, 973A) – tájékoztattak.

A fotó illusztráció: MTI/Jászai Csaba

Jelezték továbbá, hogy az év többi napján 2:00 és 3:00 között induló járatok a végállomásukról még a téli időszámítás szerint 1:00 és 2:00 között elindulnak, majd útközben éri őket az óraátállítás. Kitértek arra is, hogy a 916-os és a 968-as éjszakai járatok közlekedését az óraátállítás nem befolyásolja. A központ arra kérte ügyfeleit, hogy aki a felsorolt járatok egyikével utazik, az ellenőrizze a menetrendi változásokat a BKK oldalán.