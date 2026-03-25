Dermesztő látvány: Így nézett ki az 53-as út percekkel a tragédia után – Fotók
A sebességhatárt bőven átlépve, a megengedett 90 helyett 101 és 107 kilométer per óra közti tempóval vezetett egy teherautós az 53-as főúton még 2024 áprilisában. Akasztó felől Solt irányába haladt a szabálytalanul közlekedő sofőr – olvasható a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdai közleményében.
Az autós menet közben áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy másik kocsival. A vétlen fél belecsapódott a vízelvezető árokba, és a helyszínen életét vesztette. A hibázó sofőr két utasa súlyos, egy harmadik pedig könnyű sérüléseket szenvedett.
Halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolja a férfit az ügyészség, és végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetéssel sújtaná, valamint eltiltaná a vezetéstől. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.
